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Монетизація пільг на проїзд: чому вона викликає протести

7 квітня, 21:57

Олександра Романюк , Ігор Тимофєєв

Пільги на проїзд мають встановлюватися законами України, а не постановами Кабміну

Бажання влади скасувати безкоштовний проїзд пільговикам і компенсувати це грошима викликає серйозне обурення тих категорій українців, яких позбавлять пільг. Чому у нововведення багато противників – розбирався сайт "Сьогодні".

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Громадське обговорення проекту на сайті Мінсоцполітики тривало тиждень і зібрало 10 голосів на підтримку і 65 – проти. Більшість тих, хто взяв участь в обговоренні, називали запропонований порядок звуженням змісту та обсягу прав пільговиків, що заборонено Конституцією, і казали про потенційну дискримінацію, адже далеко не всі місцеві бюджети зможуть виділити на компенсації справедливі суми.

Окрім того, в законодавстві вказано, що пільги на проїзд повинні встановлюватися законами України, а не постановами Кабміну.

"Ветерани війни захищали державу Україну, а не село чи окрему громади, повістки про мобілізації вручала держава, тому пільги, встановлені законом, не можуть бути скасовані і гарантуються державою. Цю аксіому знають студенти 2-го курсу юридичного факультету. Тому виплата пільг для проїзду здійснюється з державного бюджету України", – написано в одному з коментарів.

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Монетизація пільг на проїзд: чому вона викликає протести
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"Питання монетизації транспортних пільг необхідно впроваджувати на рівні закону, а не постанови Кабміну. ​​Дану постанову чекає така ж доля, як постанови № 196 і 197. Крім того, ми продовжуємо посилатися на постанови № 354 і 355, якими встановлено пільги для пенсіонерів та інвалідів , хоча в статті 19 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" чітко визначено, що пільги по житлово-комунальних, транспортних послугах і послугах зв'язку та критерії їхнього надання встановлюються виключно законами України", – пише інший коментатор.

З огляду на те, скільки критики лунає на адресу цієї постанови, ризикнемо припустити, що порядок ще буде змінюватися.

Сайт "Сьогодні" раніше розповідав, чому монетизація викликає запитання.

Нагадаємо, в уряді хочуть передати на місця повноваження з надання пільг соціально незахищеним категоріям.

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транспорт пільговики монетизація Міністерство соціальної політики льготы на проезд

Джерело: Сьогодні

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