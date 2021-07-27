Світові ціни на каву злетіли до рекорду за 7 років – в чому причина

Попередні підрахунки говорять про те, що світове споживання напою в цьому році перевищить виробництво вперше з 2017 року

Кава стрімко дорожчає / Фото: Poster, REUTERS/Mariana Bazo

Ціна на каву сорту арабіка підскочила до семирічного максимуму. Раптовий стрибок стався на тлі скорочення поставок через аномальні погодні умови в Бразилії. Ця країна – найбільший в світі виробник і експортер кави. В цьому році в Бразилії почалися аномальні заморозки, а перед тим країна пережила рік найсильнішої посухи і лісових пожеж.

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Аналогічні погодні умови останній раз спостерігалися майже сто років тому, пише Trading Economics.

Експерти побоюються, що різке падіння температур в трьох основних кофепроізводящіх регіонах (штати Парана, Сан-Паулу і Мінас-Жерайс) може привести до провального врожаю кави в наступному році. Перебої з поставками в Колумбію і В'єтнам – це два інших великих виробники – не додають оптимізму.

В результаті, ціна ф'ючерсів в ході торгів на нью-йоркській біржі ICE Futures піднялася до максимуму жовтня 2014 року – 2 доларів за фунт. Більш того, за попередніми підрахунками Мінсільгосп США (USDA), споживання кави в світі в цьому році перевищить виробництво вперше з 2017 року.

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Що по цифрам

За рік зерна арабіки подорожчали на 63%, котирування робусти виросли майже на 30%.

У травні 2021 року Бразилія експортувала на 20% зерен менше, ніж в той же період роком раніше.

Як відомо, Україна не виробляє кавові зерна. А це говорить про те, що ціни на каву всередині країни безпосередньо залежать від світових цін. Відповідно, в найближчі місяці кава подорожчає і в Україні. Ціни різко виростуть, як тільки на полиці наших магазинів потрапить напій, вироблений з сировини, що продається за рекордними цінами.

Цікаво, що аномально тепла погода в Україні, навпаки, дала можливість вирощувати екзотичні культури. Детальніше про це в сюжеті "Сегодня":

Нагадаємо, за останні п'ять років імпорт кави в Україну виріс на 63%. Тільки в 2020 році в країну завезли більше 48 тис. Тонн кави на 116 млн доларів. Більше половини кави імпортується в сирому вигляді і переробляється вже на території України.

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Найбільшим експортером напою в Україні в 2020 стала Польща (37,8 млн доларів – 23%). За нею йдуть: Італія (25,5 млн доларів (15%), Німеччина – 14,8 млн доларів (9%), В'єтнам – 14,6 млн доларів (9%). Бразилія поставляє відчутно менше – 12,4 млн доларів (7%).