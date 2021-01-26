Світ вибирається з коронакризи: МВФ оновив прогнози

Аналітики фонду попередили: залишається багато ризиків на шляху втілення прогнозів у реальність

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання світового ВВП на 2021 рік до 5,5%. Ще в жовтні фонд очікував, що глобальна економіка зросте на 5,2% в 2021 році. На 2022 рік прогнозується зростання ВВП на 4,2%.

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Поліпшення прогнозу пояснили початком вакцинації від коронавірусної хвороби і вжиттям додаткових заходів економічної підтримки в кількох великих країнах.

Такі дані містяться в січневій доповіді МВФ про перспективи розвитку світової економіки.

Також у МВФ прогнозують, що обсяги світової торгівлі збільшаться на 8,1% в 2021 році й на 6,3% у 2022-му. Крім того, в більшості країн очікується зниження дефіциту бюджету.

Водночас експерти попереджають, що в прогнозі залишається "велика частка невизначеності".

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"Більший успіх з вакцинацією і методами лікування, а також додаткові заходи підтримки можуть поліпшити результати, при цьому повільні темпи вакцинації, мутація вірусу і передчасна відмова від заходів підтримки можуть погіршити результати", – заявила головна економістка МВФ Гіта Гопінат.

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У 2020 році, за оцінками МВФ, світова економіка скоротилася на 3,5%. При цьому восени експерти очікували, що падіння становитиме 4,4%.

"Це відображає більш впевнене відновлення в другій половині року", – пояснили експерти.

МВФ залишається досить оптимістичним порівняно з іншими організаціями. Наприклад, за розрахунками Світового банку (СБ), зростання світової економіки в 2021 році може досягти 4% ВВП, але тільки за умови, що вакцинація від COVID-19 сповільниться і буде проводитися в широких масштабах протягом всього року.

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Падіння в 2020 році СБ оцінив у 4,3% глобального ВВП.

Раніше експерти також попереджали, що до 2025 року світова економіка може втратити 10 трильйонів доларів. Однак фахівці прогнозують, що це відбудеться не через коронакризу.

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