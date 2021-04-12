Світ переходить на усвідомлений шопінг. Що це таке і як стильно одягнутися за копійки?

Штучна шубка на одну зиму, синтетичний шарф і плаття з розпродажу можуть коштувати, як сніданок в кафе. Здавалося б, добре, що все можуть тепер купувати стильні речі. Але в результаті ми купуємо купу мотлоху. У докарантинні часи щорічно в світі виробляли понад 100 млрд предметів одягу. Більше половини з них люди викидають протягом 12 місяців після покупки. Але тепер в моді – усвідомлений шопінг. Практикувати його може будь-хто- було б бажання почати з власної шафи.

Реклама

Як споживати розумно і стильно одягатися за копійки, дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Євгенія Коваленко.

Ми хочемо купувати все більше і більше, тому що це приносить задоволення. Піддаємося емоціям, а не здоровому глузду і потрапляємо на гачки маркетологів.

"Вони знають, як нас налаштувати на те, щоб купити непотрібну річ. Навіть на рівні музики в магазині. На рівні знижок або псевдознижок", – пояснила психологиня Олена Рихальська.

Дешеву синтетику з масмаркетів, актуальну протягом одного сезону, називають "fast fashion", тобто "швидкої модою". І саме вона, за оцінками екологів, займає друге місце після нафти за рівнем забруднення навколишнього середовища.

Втім, стилісти зазначають: з початку пандемії ми почали ставитися до речей більш раціонально і частіше замислюватися – що носимо і навіщо? Це пов'язано і зі зниженням доходів.

Реклама

Як перейти до свідомого споживання?

Починати радять з перегляду власного гардеробу. Спершу потрібно скласти список, вказати, чого не вистачає і тільки тоді вирушати за покупками. Щоб не купувати речі, які ви не будете носити, краще обирати базові предмети одягу, які легко поєднувати один з одним.

Читайте також: Локдаун змусив українців економити на одязі та взутті

Віддавайте перевагу натуральним тканинам – краще купити менше, але якісніше. Сьогодні особливо важливі мінімалізм, комфорт і функціональність. Популярні наряди вільного крою та унісекс. До того ж через карантин кордони між домашнім і вуличним стилями стираються. Хіт сезону – піжамні та білизняні образи.

Разом зі стилісткою Анною Красношапкою ми підрахували: якщо обирати українські бренди з демократичними цінами, то базові речі в гардеробі обійдуться мінімум у 5000 гривень. Це мінімальний набір без верхнього одягу.

Реклама

Як заощадити на одязі?

Блогерка Карина Ліра знає все про секонд-хенд. Саме звідти більшість речей в її гардеробі. Дівчину називають вінтажною дівою українського Інстаграму. За нею стежать понад 170 тис. підписників, яким вона розповідає про своє життя та історію моди. Крім того, дівчина зрозуміла: вторинне споживання одягу – це не тільки вигідно, але й екологічно.

"Секонд-хенд врятує нашу планету... В секонд-хенді можна одягатися елегантно, стильно, вишукано, а головне дешево. Наприклад, можна зібрати повний образ за 500 гривень", – розповіла Карина.

У секонді можна знайти й унікальні речі, які в звичайних магазинах коштують в десятки разів дорожче. Карина, наприклад, одного разу купила костюм, зшитий у Парижі. Він з натуральної вовни, і в масмаркеті такі речі просто не продаються.

Карина оновлює гардероб майже кожного сезону. Але не робить культу з речей і легко з ними прощається: віддає родичам, друзям або благодійникам. А щоб не втратити почуття міри і не накупити зайвого, дівчина встановлює ліміт – в середньому 100-200 гривень на один похід за обновками.

Оновити гардероб можна і зовсім без витрат. Такий формат називається своп-шопінг. Його суть – обмінятися старими, але хорошими речами з тими, кому вони дійсно потрібні. Це ще один світовий тренд усвідомленого споживання, який тільки набирає обертів в Україні.

Реклама

Нагадаємо, раніше стало відомо, що локдаун змусив українців економити на одязі та взутті. На них стали витрачати на 20-25% менше.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама