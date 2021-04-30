Мінус мільярд: Україні вдалося скоротити державний борг

Перший період пікових виплат за держборгом цього року припав якраз на березень – тепер зобов'язання перед кредиторами зменшилися

У березні 2021 року державний і гарантований державою борг України зменшився на 38,68 млрд у гривні, до 2,514 трлн гривень, а в доларовому еквіваленті – на 1,24 млрд, до 90,17 млрд доларів. При цьому держборг скоротився на 80 млн доларів у порівнянні з підсумковим значенням за 2020 рік.

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Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства фінансів України.

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Зокрема, в березні:

державний зовнішній борг становив 1,21 трлн грн, або 43,43 млрд дол.;

державний внутрішній борг – 1,023 трлн грн, або 36,72 млрд дол.;

гарантований державою борг – 279,51 млрд грн, або 10,02 млрд дол.

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Україна пройшла період пікових виплат за державним боргом як раз в березні. Наступний місяць з високою фінансовим навантаженням – вересень. Експерти наполягають, що до цього моменту Києву слід отримати транш від Міжнародного валютного фонду. Однак перегляд програми МВФ все ще не відбувся.

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Раніше в Рахунковій палаті також розповіли, скільки кожен українець заплатив за держборг.