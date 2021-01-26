Міністра Петрашка звинуватили в бажанні "підгребти під себе" Держспоживслужбу, яка має підпорядковуватися Мінагрополітики

Аграрні асоціації України звинувачують міністра економіки Ігоря Петрашко у перешкоджанні роботи Міністерства аграрної політики і бажанні зберегти контроль над Держпродспоживслужбою, яка в усі часи перебувала у відомстві Мінагропроду, повідомляє "Politeka".

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"Зараз ключова дискусія ведеться навколо того, чим саме буде керувати Мінагрополітики. Тому що якщо воно буде відновлено з урізаними повноваженнями, то користі від нього буде дуже мало. Будемо відстоювати, щоб аграрне міністерство було повноцінне, а не кульгавою качкою", - заявив голова Всеукраїнського Конгресу фермерів і Агро-продовольчої ради Іван Слободяник.

Нагадаємо, після того, як уряд відновив роботу Міністерства аграрної політики і продовольства, малося на увазі, що нове відомство збереже всі функції і служби, які підпорядковувалися йому до об'єднання із Міністерством економіки і торгівлі. Але міністр Петрашко раптово не захотів втрачати контроль над окремими службами Мінагропроду.

"Стурбований поділом Міністерства економіки міністр Ігор Петрашко вчепився в Держпродспоживслужбу і не хоче віддавати під дах Міністерства аграрної політики. Ще б пак – ДПС дає можливість контролю імпорту/експорту і забезпечує постійний потік кешу в бекофіс", – написали із цього приводу у телеграм-каналі "Всі ходи записані".

Саме тому Петрашко підготував нове Положення про Мінагрополітики, яке Кабмін має затвердити до 28 січня. І в ньому немає ні слова про Держпродспоживслужбу, яку Петрашко сподівається зберегти при Мінекономіки.

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Нагадаємо, Кабмін скасував постанову про ліквідацію Мінагропроду. Відповідно, зараз продовжує діяти Постанова №1119 від 25 листопада 2015 року, де описаний функціонал відомства і де передбачено, що Держпродспоживслужба підпорядкована Мінагро.

Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що міністр Петрашко захищає монополії, зокрема тютюнову, замість того, щоб підтримувати підприємців. А ексглава Держрезерву Ярослав Погорілий звинуватив Петрашка в тому, що він має намір відновити і очолити корупційні схеми із зерном у Держрезерві.

Також раніше стало відомо, що призначені Петрашком керівники ДП "Конярство України" заганяють підприємство у збитки і знищують конярство. Так, колись успішне "Конярство України" за останній рік зазнало збитків у сумі 250 млн грн, працівників масово звільняють, а коней цілим поголів'ям відправляють на бійні.

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