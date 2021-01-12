Міністерство по захисту навколишнього середовища змушує підприємства закриватися, – експерт

Через главу Мінекології Романа Абрамовського українська промисловість зависла в очікуванні колапсу. Якщо відомство не продовжить строк дії Технічних нормативів по шкідливим викидам, який закінчився наприкінці минулого року, країну чекає масштабна криза і закриття підприємств. Про це заявив голова асоціації "Укрметалургпром" Олександр Каленков, повідомляє "Главком".

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Як відомо, у грудні 2020 року закінчився термін дії Технологічних нормативів (ТН), які встановлюють допустимі викиди забруднюючих речовин із устаткування (установок) для випалювання та агломерації металевої руди (включаючи сульфидную руду) та з коксових печей. До цього часу депутати повинні були розробити новий довідник технічних норм, заснований на європейських директивах – оскільки, за словами Каленкова, зараз у ТН є певні норми по викидах, які є чисто українським винаходом.

"Нормативи за деякими видами викидів – це взагалі ноу-хау українське! В Європі немає нормування деяких величин, які є у цих нормативах", – пояснює експерт.

Через відсутність нових довідників технічних норм підприємства не можуть нормально планувати інвестиційні проєкти з екологічної модернізації. Більш того: зараз на впровадження масштабних екологічних проєктів у компаній банально немає грошей, пояснює Каленков.

"Галузь наша (металургійна – ред.) Знаходиться у перманентній кризі, починаючи, мабуть, із 2014 року. 2019 рік, я нагадаю, металурги закінчили зі збитками у 32 мільярди гривень. Наступний рік, 2020-й, – ситуація із ковідом і локдауни. У таких умовах затримки із виконанням інвестиційних планів зовсім зрозумілі. І абсолютно зрозуміло, чому прем'єр-міністр ще навесні минулого року заявляв, що інвестиційні екологічні зобов'язання підприємств повинні бути переглянуті у зв'язку з новою реальністю, яка зараз є в Україні і світі", – розповідає Каленков.

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Але, за його словами, в Мінекології відмовилися прислухатися до Кабміну. Там все ще не підписали наказ, яким подовжуються терміни дії технічних нормативів по викидах, а підприємства отримують кілька додаткових років на екомодернізацію. "Ми сподівалися, що вийде документ (підписаний у Мінекології – ред.) Наприкінці року. За моєю інформацією, різні міністерства і відомства все узгодили. Але зараз документ перебуває в міністерстві. Вже нічого не заважає міністру підписати цей наказ", – дивується Каленков.

За словами голови асоціації, металургійні підприємства "борються буквально за кожен робочий день". "Зараз вони змушені, фактично, існувати поза правовим полем. Це ненормальна ситуація! Те, що потрібний наказ не прийнятий і терміни реалізації інвестиційних програм не зрушені на 3-4 роки, як це обгрунтовано з точки зору економічної логіки, призведе до того, що велика частина підприємств-коксохімів просто закриється. Тому що у підприємств немає грошей, щоб реалізувати екологічні проєкти", – заявив експерт і висловив надію, що вже протягом кількох днів потрібний проєкт буде підписаний.

Нагадаємо, у Верховній Раді на розгляді перебуває законопроєкт "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення" № 4167-1. Після його прийняття повинні бути розроблені довідники НДТМ – найкращих доступних технологій і методів управління, які відповідають європейським директивам.

Але нові проєкти в Раді не прийняли, а старі вже не працюють. Отже, виник правовий вакуум, в якому зависла українська промисловість. Змінити ситуацію, взялися відомі українські вчені: вони розробили пакет документів, щоб внести зміни у Технологічні нормативи. Ці зміни дозволять продовжити терміни їх дії і реалізації проєктів по екомодернізаціі, поки законодавче поле не буде врегульовано.

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