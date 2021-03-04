Мінінфраструктури порушує європейські директиви, намагаючись обмежити термін служби вантажних вагонів, – експерт

Тільки власник вагонів має розпоряджатися своїми вагонами і встановлювати термін їх служби, каже Петриченко

Ініціатива Мініфраструктури обмежити термін експлуатації залізничних вагонів суперечить європейським директивам, яким Україна зобов'язалася слідувати у відповідність з Угодою про асоціацію з ЄС. Про це заявила президент асоціації "Укрведтранс", до якої входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталія Петриченко, коментуючи відповідний проєкт наказу міністерства, оновлений варіант якого з'явився на сайті відомства, повідомляє "Znaj.ua".

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"Цей документ суперечить європейським директивам. У нас угода підписана про асоціацію, і ми повинні, зокрема Укрзалізниця і Мінінфраструктури зобов'язані слідувати цій позиції держави. Якщо держава підписала угоду, якщо ми наводимо свої нормативно-правові акти у відповідність з європейськими директивами, то ми повинні бути послідовні, і це повинна бути послідовна робота всіма органами центральної виконавчої влади", – сказала Петриченко.

Також, за її словами, зміст наказу не відповідає його назві, оскільки у відомстві говорять про якийсь порядок списання вагонів, але ніякі конкретні механізми не пропонуються, тому що вони навіть не розроблені.

"Проект називається "Порядок встановлення заборони експлуатації..." При цьому ніякого порядку і механізму в ньому немає. Тобто, назва документа не відповідає внутрішньому змісту документа. Ми взагалі не розуміємо, як будуть здійснюватися норми наказу. Адже такого "порядку" немає до теперішнього часу", – пояснила експерт.

Крім того, вона зазначила, що в оновленому проєкті наказу Мінінфраструктури про обмеження термінів експлуатації вагонів немає суттєвих змін, порівняно з попередньою версією.

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"Ми категорично проти даного проєкту наказу. І все так само вважаємо, що тільки власник вагонів повинен розпоряджатися своїми вагонами і встановлювати той термін, який цей вагон буде працювати", - сказала Петриченко.

Нагадаємо, минулого року Державна регуляторна служба (ДРС) не погодила проєкт наказу, яким Мінінфраструктури збиралося скоротити термін експлуатації вантажних вагонів. Але у відомстві підготували новий проєкт, який, втім, практично нічим від попереднього не відрізняється.

Європейська бізнес-асоціація заявила, що запропонований Мінінфраструктури порядок списання вантажних вагонів має бути доопрацьований, оскільки в оновленій редакції документа як і раніше пропонується значно обмежити термін експлуатації спеціалізованих вантажних вагонів, що викличе їх гострий дефіцит на ринку перевезень.

У свою чергу народний депутат Сергій Магера заявив, що влада не почула бізнес в питанні обмеження термінів експлуатації залізничних вагонів, тому новий проєкт наказу МІУ все ще потребує серйозного доопрацювання.

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