Міненерго розраховує на врегулювання НКРЕКП ситуації із цінами на енергоринку

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Міністерство енергетики розраховує, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, усуне зловживання із цінами на ринку електроенергії і зробить це найближчим часом, пише перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко у колонці для видання "НВ.Бізнес". Про це інформує "Гордон".

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"Ринок електричної енергії в Україні дуже викривлений через велику кількість трейдерів, які працюють виключно в спотовій торгівлі. Вони часто занижують ціни в рази відносно собівартості вироблення електроенергії або ціни, виставленої виробником. Звичайно, це може бути ситуативно вигідно ринку. Однак це лише у короткостроковій перспективі, і в теплий період року. А в кінцевому підсумку будуть страждати всі. У першу чергу – виробники, які не можуть вибудовувати довгострокові плани розвитку виробництва, забезпечити ремонти і оновлення обладнання", – написав заступник міністра.

За його словами, це має відразу кілька загроз: неможливість для виробників електроенергії, у тому числі державного "Енергоатому", якісно підготуватися до опалювального сезону, провести планові ремонти.

"У довгостроковій перспективі перекоси ринку і брак коштів у генеруючих компаній ставлять під загрозу євроінтеграційний вектор нашої політики. Підприємства не зможуть модернізуватися і забезпечити достатній запас міцності нашої енергосистеми, необхідний для синхронізації з європейськими системами ENTSO-E", – зазначив він.

Власенко повідомив, що для вирішення проблеми Міненерго готує законопроєкт, покликаний закріпити принцип обов'язковості електронних аукціонів. Зміни торкнуться статті 67 Закону України "Про ринок електричної енергії" і зобов'яжуть усіх учасників ринку електричної енергії, незалежно від форми власності, продавати електроенергію на енергетичних біржах за правилами, встановленими Кабінетом міністрів.

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"А до моменту прийняття такого законопроєкту, звичайно, потрібно вжити невідкладних заходів врегулювання ситуації. І ми розраховуємо на відповідну ініціативу від регулятора, НКРЕКП", – підсумував заступник міністра енергетики України.

Раніше "Главком" писав, що у травні ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення – в окремі дні ціни падали до 43-44 коп./КВт-год.

Міненерго направило на адресу НКРЕКП лист із пропозиціями, як врегулювати цю ситуацію.

Однак Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, не прийняла план Міненерго з припинення маніпуляцій із цінами на ринку електроенергії і запропонувала свої заходи, які не дали ефекту, сказано у заяві державної компанії "Енергоатом", опублікованій 3 червня на офіційному сайті.