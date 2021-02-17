Міненерго підтримує об'єднання "Центренерго" із держшахтами, – Вітренко

Питання тільки у виборі конкретних шахт, щоб ця інтеграція була дійсно ефективною

Виконуючий обов'язки міністра енергетики України Юрій Вітренко підтримує створення вертикально інтегрованої компанії на базі ПАТ "Центренерго" і державних шахт з її подальшою приватизацією, пише "Znaj.ua" із посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

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"Я бачу переваги вертикальної інтеграції. Питання тільки у виборі конкретних шахт, щоб ця інтеграція була дійсно ефективною, були певні синергії", – сказав він в ексклюзивному коментарі "Інтерфакс-Україна".

На думку Вітренко, поточна збиткова діяльність "Центренерго", яке змушене спалювати газ для вироблення електроенергії на тлі морозів і низьких запасів вугілля, не повинна впливати на фінансову привабливість компанії як об'єкта приватизації.

"Ціна приватизації визначається щодо майбутніх прибутків, а не історичними прибутками. Це (поточна діяльність – ред.) просто вплине на фінансовий результат цього року, але приватизація – це завжди про майбутнє, а не про минуле", – сказав Вітренко.

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Нагадаємо, у жовтні 2020 р. Кабінет міністрів за пропозицією Фонду державного майна розірвав договір оренди шахт "Добропіллявугілля" з компанією ДТЕК для того, щоб створити вертикально інтегровану компанію на базі цих шахт і ТЕС "Центренерго".

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ДТЕК орендував ці шахти із 2010 року. У їх розвиток і оновлення обладнання було інвестовано понад 400 млн доларів, завдяки чому ці шахти мають найвищу продуктивність і низьку собівартість серед усіх державних шахт.

Процес передачі шахт у державну власність завершився 25 січня 2021 року.

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