Міненерго має заблокувати введення акцизого збору на зелену енергію в Україні, – нардеп

Олексій Гончаренко нагадав, що введення акцизного податку порушить умови меморандуму між урядом та інвесторами у ВДЕ

/ Фото: Pixabay

Міністерство енергетики має допомогти народним депутатам заблокувати ініціативу щодо введення акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел, оскільки це зупинить розвиток сектору та скоротить зовнішні інвестиції в економіку України.

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Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook, повідомляє "РБК-Україна".

"Під час круглого столу звернувся до міністра енергетики Германа Галущенка з пропозицією допомоги у вирішенні питання по "зеленій енергетиці", – сказав Гончаренко.

За його словами, зараз держава не виконує зобов’язання перед інвесторами відновлювальної енергетики і має великі борги. Це порушує меморандум, який був підписаний раніше з урядом, а також знищує інвестиційний імідж України.

"Як співголова МФО "Чиста енергія – здорове довкілля" хочу заявити, що нас турбує законопроект, який потрапив у Раду за каденції іншого міністра. Він передбачає порушення ще однієї умови меморандуму, а саме введення акцизу на джерела відновлювальної енергії. Це може знову заподіяти величезної шкоди нашому інвестиційному іміджу", - підкреслив депутат.

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Водночас він зазначив, що міністр Галущенко має допомогти депутатам зупинити цю шкідливу для галузі ініціативу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою у діапазоні 3,2-40%.

Раніше під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на зелену електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.

Наприкінці травня народні депутати України, які входять до міжфракційного об'єднання "Чиста енергія – здорове довкілля" поскаржилися у Секретаріат Енергетичного Співтовариства ЄС на протиправні дії Кабінету міністрів і Міністерства фінансів по введенню акцизного збору на зелену енергію в Україні, що суперечить законодавству ЄС.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання з виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.