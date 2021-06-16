Русский
$ 26,93
32,62
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Міненерго має заблокувати введення акцизого збору на зелену енергію в Україні, – нардеп

16 червня 2021 11:42

Ірина Ненько Ірина Ненько

Олексій Гончаренко нагадав, що введення акцизного податку порушить умови меморандуму між урядом та інвесторами у ВДЕ

/ Фото: Pixabay

Міністерство енергетики має допомогти народним депутатам заблокувати ініціативу щодо введення акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел, оскільки це зупинить розвиток сектору та скоротить зовнішні інвестиції в економіку України.

Реклама

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook, повідомляє "РБК-Україна".

"Під час круглого столу звернувся до міністра енергетики Германа Галущенка з пропозицією допомоги у вирішенні питання по "зеленій енергетиці", – сказав Гончаренко.

За його словами, зараз держава не виконує зобов’язання перед інвесторами відновлювальної енергетики і має великі борги. Це порушує меморандум, який був підписаний раніше з урядом, а також знищує інвестиційний імідж України.

"Як співголова МФО "Чиста енергія – здорове довкілля" хочу заявити, що нас турбує законопроект, який потрапив у Раду за каденції іншого міністра. Він передбачає порушення ще однієї умови меморандуму, а саме введення акцизу на джерела відновлювальної енергії. Це може знову заподіяти величезної шкоди нашому інвестиційному іміджу", - підкреслив депутат.

Реклама

Водночас він зазначив, що міністр Галущенко має допомогти депутатам зупинити цю шкідливу для галузі ініціативу.

Не пропусти!
Німеччина і Франція грали під українську музику! Наш репортаж із Мюнхена
Українська музика і відчай Гуммельса

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою у діапазоні 3,2-40%.

Раніше під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на зелену електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.

Наприкінці травня народні депутати України, які входять до міжфракційного об'єднання "Чиста енергія – здорове довкілля" поскаржилися у Секретаріат Енергетичного Співтовариства ЄС на протиправні дії Кабінету міністрів і Міністерства фінансів по введенню акцизного збору на зелену енергію в Україні, що суперечить законодавству ЄС.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання з виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: про що мовчить Пенсфонд
Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: про що мовчить ПенсфондЕкономіка
Індексація пенсій: кому, коли і на скільки піднімуть виплати
Індексація пенсій: кому, коли і на скільки піднімуть виплатиЕкономіка
Індексація пенсій: чому виплати підняли лише одному з п'яти працюючих людей похилого віку
Індексація пенсій: чому виплати підняли лише одному з п'яти працюючих людей похилого вікуЕкономіка
В Україні буде чергове підвищення пенсій: у кого вони стануть більше і на скільки
В Україні буде чергове підвищення пенсій: у кого вони стануть більше і на скількиЕкономіка
Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тиждень
Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тижденьЕкономіка
Індексація пенсій пенсіонерам, що працюють: обіцяли мільйону, а дали 300 тисячам
Індексація пенсій пенсіонерам, що працюють: обіцяли мільйону, а дали 300 тисячамЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти