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Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП на 2022 рік — в чому причина

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
28 грудня, 18:00
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Прогноз сьогодні становить 3,6%, що вважається більш стриманим, ніж попередній
Уточнений прогноз зростання ВВП є більш стриманим на сьогодні
Уточнений прогноз зростання ВВП є більш стриманим на сьогодні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Міністерстві України відкоригували проноз зростання ВВП на 2022 рік. На відміну від початкового 3,8% (травневого), теперішній більш стриманий і становить 3,6%.

Про це повідомила міністер економіки Юлія Свириденко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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Вона зазначила, що в кінці травня уряд дійсно затвердив макроекономічний прогноз на наступний рік. В цьому прогнозі закладене зростання ВВП на 3,8% і темпи інфляції на рівні 6,2%.

На сьогодні прогноз інфляції залишається незмінним. Національний банк України вже розпочав низку заходів для того, щоб повернути інфляцію в допустимі межі. Натомість, що стосується зростання ВВП, сьогодні уточнений прогноз є більш стриманим (3,6%).

З чим це повʼязано?

В основному, це пов'язано з новими викликами у зв'язку з продовженням коронавірусних обмежень.

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"Міністерство очікувало, що обмеження для економіки будуть зняті раніше, але виявлення нових випадків і чергові хвилі COVID-19 говорять про те, що підприємствам може знадобитись більше часу, аби адаптуватись до нових умов" — заявила Юлія Свириденко.

Держбюджет 2022 року

Ніхто краще не розповість про майбутнє економіки України, як ухвалений зовсім нещодавно бюджет на 2022 рік.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, гроші до бюджету будуть надходити внаслідок:

  • податку на прибуток підприємств – на 21 мільярд гривень;
  • вітчизняного ПДВ – на 13 мільярдів гривень;
  • імпортного ПДВ – на 6,5 мільярда гривень;
  • акцизного податку – на 2,7 мільярда гривень;
  • екологічного податку – на 1,7 мільярда гривень;
  • зростання рентної плати за користування надрами природного газу та нафти на 24 мільярди гривень.

Загалом видатки держбюджету сягають 1 трильйона 521 мільярда гривень, а доходи – 1 трильйона 332 мільярдів гривень. Водночас граничний обсяг дефіциту був збережений на рівні 3,5% ВВП.

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У документі враховано зростання зарплат медикам, забезпечення житлом ветеранів, збільшення стипендій студентам, зростання видатків на інклюзивну освіту, продовження масштабної цифровізації населення та підготовка до всеукраїнського перепису населення, розвиток інфраструктури забезпечення потреб сектору безпеки та оборони та інші важливі витрати.

Нагадаємо, що цьогоріч Україна досягла найвищого доларового ВВП за всю історію.

Раніше ми розповідали, як різдвяні свята бʼють по економіці України, і скільки обійдеться українцям один додатковий вихідний.

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