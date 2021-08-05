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Мінекономіки дозволило АЗС переглянути ціну на бензин. В основі розрахунків формула "Роттердам+" – ЗМІ

5 серпня 2021 14:09

Ірина Ненько Ірина Ненько

Мінекономіки опублікувало дані про підвищення граничної роздрібної ціни на бензин

/ Фото: Pixabay

Міністерство економіки 3 серпня опублікувало на своєму сайті дані про підвищення граничної роздрібної ціни на бензин на 22 коп./л – до 31,86 грн/л. "Обозреватель" зазначає, що розрахунки зроблено відповідно до вартості палива в порту Роттердам (Нідерланди) плюс доставлення в Україну, тобто за так званою формулою "Роттердам плюс", інформує "Гордон".

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З урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на бензин в мережах АЗС не повинна перевищувати 31,86 грн/л, а на дизельне пальне – 29,24 грн/л.

Отже, порівняно з кінцем липня, коли опублікували попередні показники граничної роздрібної ціни, середня ціна на бензин зросла на 0,22 грн/л, а на дизельне пальне – знизилася на 0,01 грн/л.

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Кабінет міністрів України на засіданні 14 травня встановив межу націнки на пальне в мережах автозаправних станцій: ціна літра дизельного пального не може зрости більш ніж на 7 грн, а бензину – на 5 грн. У Мінекономрозвитку назвали цей захід тимчасовим і вимушеним.

Згідно з рішенням Кабміну, середню вартість дизпального і бензину визначає Мінекономіки на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України", проведених на підставі даних Platts CIF NWE за попередню декаду, сум митних платежів (акцизний податок та ПДВ) та офіційного курсу валют від НБУ плюс витрати на логістичне забезпечення та інші витрати, згідно із зовнішніми економічними договорами в розмірі 27 дол./тонна.

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