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Мінекології практично не веде діалог з бізнесом, а без цього екомодернізація нереальна, – еколог

4 серпня 2021 15:02

Ірина Ненько Ірина Ненько

Для досягнення мети щодо зниження викидів СО2 промисловості потрібна підтримка держави

/ Фото: Pixabay

Щоб досягти поставленої владою України мети щодо зниження викидів СО2 до 35%, необхідно надати промисловості держпідтримку для проведення екомодернізаціі.

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Про це заявила президент Всеукраїнської громадської організації "Жива планета" Світлана Берзіна, повідомляє "Znaj.ua".

"Про досяжність цієї мети можна говорити, тільки коли будуть надані економічні розрахунки і формули державної підтримки модернізації наших промислових підприємств, за рахунок чого повинні скоротитися викиди парникових газів. У першу чергу це сфери енергетики, металургія, будівельна, виробництво будматеріалів", – сказала Берзіна.

За її словами, Мінекології має представити план підтримки екомодернізації промисловості і узгодити його з бізнесом, проте на даний момент діалог із ним практично не ведеться.

"На жаль, діалог ведеться, але результативність цього діалогу, я не можу сказати, що її взагалі немає, але вона дуже низька", - сказала Берзіна.

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Як відомо, Кабінет міністрів схвалив намір скоротити до 2030 року викиди парникових газів до 35% (у порівнянні з рівнем 1990 року) у рамах Паризької угоди. Однак в документі чітко зазначено: Україна досягне цієї мети, тільки якщо міжнародне співтовариство фінансово підтримає нашу країну. Якщо ж фінансової підтримки не буде, досягнення НВВ2 опиниться під загрозою.

Раніше президент Союзу хіміків Олексій Голубов заявив, що прийняття закону про зниження промислових викидів у запропонованому урядом вигляді вб'є промисловість, оскільки підприємства не мають мільярдів на екомодернізацію, їм потрібна підтримка держави.

У свою чергу координатор Комітету екології та сталого розвитку Європейської бізнес-асоціації Ольга Бойко підкреслила: екомодернізація в країнах ЄС проводилася при потужній підтримці влади, що надала підприємствам понад 450 млрд євро, а в Україні її хочуть провести виключно за рахунок бізнесу.

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