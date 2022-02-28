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Мінцифри запустило чат-бот для допомоги переселенцям – як знайти тимчасове житло

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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28 лютого, 16:59
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Розповідаємо, як постраждалі українці можуть отримати необхідну допомогу онлайн
Усі переселенці можуть скористатися зручним чат-ботом
Усі переселенці можуть скористатися зручним чат-ботом / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці, яким довелось залишити свої домівки через напад РФ, зможуть знайти собі тимчасове житло або отримати необхідні речі у ЦНАПах через чат-бот.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, яке запустило цю послугу разом з Corezoid.

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Зазначається, що ЦНАПИ у Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Волинській та Львівській областях переформатувалися в пункти допомоги переселенцям, а також військовослужбовцям та територіальній обороні.

Як діє бот?

Бот має назву @turbotnyk_bot і він доступний й у Telegram та Viber.

Для того, щоб запустити його в Telegram потрібно перейти за посиланням @turbotnyk_bot, а у у Viber – скопіювати і вставити у браузері лінк https://tinyurl.com/turbotnyk.

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Як працює чат-бот?

Оберіть потрібну область та населений пункт та вкажіть, яка саме допомога вам потрібна.

Зателефонуйте координатору, який доступний цілодобово та домовтеся про отримання цієї допомоги.

Можна отримати тимчасову домівку та речі першої необхідності:

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  • спальники, каремати, матраци, ковдри, постільну білизну, рушники;
  • воду, бакалію, солодощі, консерви, цукор, хліб та олію;
  • ліки та амуніцію;
  • туалетний папір та інші засоби гігієни;
  • одяг і взуття;
  • дитячі іграшки та харчування.

"АТБ" вводить обмеження

Мережа магазинів "АТБ" запроваджує обмеження на продаж деяких видів товарів у зв’язку із ситуацією в Україні.

З 28 лютого максимум по 2 одиниці в одні руки відпускатимуть:

  • хліб;
  • батони;
  • крупи;
  • цукор;
  • сіль;
  • макаронні вироби;
  • олія.

"Сьогодні" також писали, як працюватимуть найбільші супермаркети України та розповідали, яка ситуація із пальним на заправках.

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