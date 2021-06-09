МЗС Норвегії провів зустріч із Міненерго України щодо ситуації з боргами перед інвесторами ВДЕ

Йшлося про врегулювання багатомільярдної заборгованості України перед інвесторами у зелену енергетику

Фото: pexels

Міністерство закордонних справ Норвегії провело переговори з Міністерством енергетики щодо врегулювання багатомільярдної заборгованості України перед інвесторами у ззелену енергетику, в тому числі з Норвегії.

Реклама

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву українського міністерства, інформує "РБК-Україна".

"Розглядаються різні механізми (погашення боргів перед ВДЕ-генерацією, – ред.), зокрема, "зелені" облігації. Ще одне наше завдання – не допустити накопичення боргів у майбутньому. Ми відкриті до діалогу з інвесторами", – цитує пресслужба міністерства слова Германа Галущенка.

За даними "Інтерфакс-Україна", норвезька група Scatec, що має ряд об'єктів відновлюваної енергетики в Україні, у I кв. 2021 року заявила про дефолт по низці умов їх кредитування через дії української влади і "Гарантованого покупця".

Розрахунки ДП "Гарантований покупець" перед ВДЕ-генерацією за 2020 рік залишаються на рівні 66%, також накопичуються борги у 2021 році.

В тренді Перша країна в світі легалізувала біткоїни як валюту

Реклама

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії. Наступного дня найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів у зелену енергетику України.