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МЗС Норвегії провів зустріч із Міненерго України щодо ситуації з боргами перед інвесторами ВДЕ

9 червня 2021 15:30

Ірина Ненько Ірина Ненько

Йшлося про врегулювання багатомільярдної заборгованості України перед інвесторами у зелену енергетику

Фото: pexels

Фото: pexels

Міністерство закордонних справ Норвегії провело переговори з Міністерством енергетики щодо врегулювання багатомільярдної заборгованості України перед інвесторами у ззелену енергетику, в тому числі з Норвегії.

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву українського міністерства, інформує "РБК-Україна".

"Розглядаються різні механізми (погашення боргів перед ВДЕ-генерацією, – ред.), зокрема, "зелені" облігації. Ще одне наше завдання – не допустити накопичення боргів у майбутньому. Ми відкриті до діалогу з інвесторами", – цитує пресслужба міністерства слова Германа Галущенка.

За даними "Інтерфакс-Україна", норвезька група Scatec, що має ряд об'єктів відновлюваної енергетики в Україні, у I кв. 2021 року заявила про дефолт по низці умов їх кредитування через дії української влади і "Гарантованого покупця".

Розрахунки ДП "Гарантований покупець" перед ВДЕ-генерацією за 2020 рік залишаються на рівні 66%, також накопичуються борги у 2021 році.

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Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії. Наступного дня найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів у зелену енергетику України.

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