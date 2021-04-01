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Міжнародний день птахів – особливе екологічне свято для регіонів присутності ДТЕК ВДЕ

1 квітня, 09:00

Ірина Ненько Ірина Ненько

Біля вітрових електростанцій ДТЕК ВДЕ гніздяться понад 40 видів птахів

1 квітня 1906 року була підписана Міжнародна конвенція з охорони птахів. Відтоді у світі відзначається Міжнародний день птахів. Мета – привернути увагу суспільства до збереження видового різноманіття та чисельності птахів. Чому це важливо і яку роль відіграють новітні технології у дослідженні різноманіття птахів та кажанів?

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Птахи живуть на планеті понад 150 мільйонів років, немає на Землі такого куточка, де б їх не було. Природно при цьому, що їхній зовнішній вигляд є досить різноманітним і способи життя відрізняються.

Стійкість екосистем, планети Земля і життя людства залежить саме від кількості видів. Чим їх більше, тим вища стійкість. Якщо ж видів буде недостатньо, екосистема втратить одну свою ланку, в результаті чого виникне дисбаланс. Щоб зупинити глобальні втрати біорізноманіття, у 1992 році 168 країн підписали Конвенцію ООН про охорону біорізноманіття та закликали світову спільноту згуртуватися навколо фундаментальної загрози для пошуку рішень для зменшення впливу на довкілля. Одним з інструментів зменшення впливу на навколишнє середовище є скорочення викидів СО2, наприклад за рахунок розвитку та збільшення долі генерації електроенергії з відновлювальних джерел енергії у енергосистемі країни.

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В Україні одним з найбільших виробників електроенергії з відновлюваних джерел є ДТЕК ВДЕ. Зелений портфель компанії включає в себе три сонячні та три вітрові електростанції загальною потужністю 1 ГВт. Вони підвищують енергетичну незалежність України та покращують екологічну ситуацію в країні. У 2020 році використання згенерованої електроенергії зеленими станціями ДТЕК ВДЕ дозволило уникнути викиду в атмосферу еквівалента 2,4 млн тон СО2.

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ДТЕК ВДЕ прагне забезпечити захист навколишнього середовища, удосконалювати виробничі та управлінські процеси, слідуючи принципам сталого розвитку, інвестувати в природоохоронні заходи в усіх сферах діяльності своїх підприємств. Природоохоронна діяльність є невід'ємною частиною ESG-стратегії та дотримання Цілей ООН у сфері сталого розвитку.

4 рази на рік у регіонах присутності ДТЕК ВДЕ проводить дослідження за методикою Шотландського фонду природної спадщини. Для підрахунків біорізноманіття використовуються і новітні технології – спостереження за птахами й рукокрилими відбуваються за допомогою супутникового зв’язку.

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За результатами дослідження у 2020 році, на територіях розташування зелених вітрових електростанцій спостерігалося 54 види птахів у період весняно-осінньої міграції, 26 видів у період зимування, 43 види в період гніздування. Також зафіксовано 10 видів кажанів, 6 видів земноводних та плазунів, 10 видів диких рослин.

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