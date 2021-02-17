"Метінвест" у 2020 році наростив чистий прибуток на 54%

Чистий борг компанії знизився на 23% – до 2,111 мільярда доларів з 2,758 млрд доларів

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест", у 2020 році збільшила чистий прибуток на 54% у порівнянні із 2019 роком – до 526 млн дол. із 341 млн дол. При зростанні маржі на 2 процентних пункту (п.п.) – до 5% з 3%, повідомляє "Главком".

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Згідно із оприлюдненим компанією у вівторок аудійованим консолідованим фінансовим результатам за 2020 рік, її виручка скоротилася на 3% – до 10,453 млрд дол., EBITDA зросла на 82% – до 2,204 млрд дол. При зростанні маржі на 10 п.п. – до 21% з 11%.

Загальна заборгованість компанії за 2020 рік знизилася на 3% у порівнянні з 2019 роком – до 2,937 млрд дол. із 3,032 млрд дол. При цьому обсяг коштів зріс у три рази – до 826 млн дол. із 274 млн дол.

Капітальні інвестиції скоротилися на 37% – до 663 млн дол. із 1,055 млрд дол.

Коментуючи підсумки 2020 року, генеральний директор компанії Юрій Риженков, слова якого наводяться у пресрелізі, зазначив, що в умовах пандемії Covid-19 "Метінвест" вживав заходів щодо захисту співробітників і регіонів присутності, домагаючись прогресу в реалізації проєктів, пов'язаних з екологією, взаємодією зі спільнотами та корпоративним управлінням (ESG).

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За його словами, були введені вдосконалені медичні протоколи на всіх підприємствах, адміністративний персонал переведений на віддалену роботу.

До місцевих медичних установ поставлені тест-системи та кисневе обладнання. Він додав, що наступне завдання – підтримка безперебійного виробництва на всіх активах.

Передбачаючи складні зовнішні умови, в групі у 2020 році скоротили капітальні витрати, при цьому зберігши їх на прийнятному рівні. До завершених ключових проєктів відносяться запуск нової моталки модернізованого стану гарячої прокатки на ММК і модернізація збагачувальної фабрики на Центральному ГЗК. Проводиться плановий перегляд технологічної стратегії 2030 для досягнення максимального економічного ефекту.

У той же час акцент на операційних поліпшеннях із метою підвищення глобальної конкурентоспроможності собівартості виробництва продукції дозволив "Метінвесту" отримати загальний ефект у розмірі 376 млн дол. у 2020 році.

Зросла ефективність споживання сировини та енергоресурсів, підвищилася продуктивність обладнання, оптимізована логістика, поліпшений продуктовий сортамент та ін.

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"Метінвест" адаптував сортамент і перенаправив обсяги продажів: наприклад, більше залізорудної продукції і металопродукції направлено в Китай на тлі стрімкого відновлення і масштабних інвестицій у програми економічного стимулювання", – уточнив керівник компанії.

За його словами, показник EBITDA за минулий рік виріс на 82% в порівнянні із попереднім роком, при цьому рентабельність по EBITDA збільшилася на 10 п.п. – до 21%. Згенеровано 916 млн дол. вільного грошового потоку, що дозволило втричі збільшити баланс грошових коштів на кінець року – до 826 млн дол.

Крім того, якість боргового портфеля поліпшилася в результаті продовження термінів погашення облігацій. Вперше група почала співпрацювати з міжнародною фінансовою організацією – Чорноморським банком торгівлі та розвитку.

Запущена нова програма сек'юритизації для італійських перекатних активів. Співвідношення чистого боргу групи до EBITDA знизилося до 1.0x станом на 31 грудня 2020 року.

"У 2020 році ми внесли свій вклад у досягнення скорочення викидів вуглекислого газу, завершивши основні роботи по аглофабриці ММК, найбільшому екологічному проєкту за всю історію України. Реалізували рекордно високий обсяг екологічних інвестицій на суму понад 200 млн доларів", – додав Риженков.

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За його словами, поряд з реалізацією інвестпрограми у 2021 році планується зберегти та поліпшити операційну ефективність. Здійснюється робота по збереженню високої ліквідності, розглядаються варіанти для посилення вертикальної інтеграції.

"Ми вдячні нашим стейкхолдерам за підтримку в цей непростий час", – резюмував гендиректор.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують компанією. ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".

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