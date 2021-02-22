Метінвест збільшив виплату податків до 22,1 млрд грн

Група відмовилася від податкових канікул заради підтримки міст, де працюють її підприємства

Група Метінвест з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств у 2020 році перерахувала до бюджетів усіх рівнів 22,1 млрд грн податків і зборів, що на 5% вище позаторішнього рівня.

Які головні генератори податків

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Найбільша виплата із загальної суми відрахувань групи – податок на прибуток. Торік підприємства Метінвесту сплатили до скарбниці понад 5,2 млрд грн такого податку, що на третину менше, ніж у 2019 році.

За ним іде єдиний соціальний внесок, виплати якого зросли на 18% проти позаминулого року – до 5,2 млрд грн.

Замикає трійку найбільших платежів податок на доходи фізичних осіб. Підприємства Метінвесту торік перерахували до бюджетів 4,7 млрд грн прибуткового податку, це на 17% більше показників 2019 року.

Крім того, джерелами наповнення державного та місцевих бюджетів у 2020 році стали плата за користування надрами в розмірі 2,2 млрд грн, екологічний податок – 789 млн грн і плата за землю – 713 млн грн.

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Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков: "Загальна криза і пандемія коронавірусу не завадили нам завершити рік із сильними операційними результатами і водночас відмовитися від податкових канікул заради підтримки міст, де працюють наші підприємства. Коли бізнес може працювати ефективно навіть у найскладніших умовах, у виграші опиняються всі: і співробітники, і міста, і держава. Як один із найбільших платників податків України ми раді зробити черговий внесок у відновлення економіки і зростання добробуту українців".

Куди йдуть податки

Ще на початку поширення коронавірусу Метінвест вирішив відмовитися від податкових канікул, наданих бізнесу, щоб підтримати його під час пандемії.

Сума податків, які сплатили підприємства групи до місцевих бюджетів у пільговий період, перевищила 50 млн грн (податок на землю і податок на нерухомість). Це також дало змогу містам забезпечувати лікарні всім необхідним, виплачувати заробітну плату працівникам комунальних підприємств та проводити протиепідемічні заходи.

Крім того, криворізькі підприємства Метінвесту – Інгулецький, Центральний і Північний ГЗК – у липні-вересні 2020 року перерахували до скарбниці міста прибутковий податок і плату за землю в подвійному розмірі. За цей період Метінвест додатково поповнив бюджети всіх рівнів на 113 млн грн, з яких Кривий Ріг отримав 78 млн грн.

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