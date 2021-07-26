"Метінвест" купує збанкрутілий Дніпровський меткомбінат за рекордні 9,17 млрд грн

Гірничо-металургійна група "Метінвест" через ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" (ДКХЗ, Кам'янське Дніпропетровської обл.), що входить в групу, придбає цілісний майновий комплекс (ЦВК) ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК, Кам'янське Дніпропетровської обл.) за рекордні 9,17 млрд грн при початковій ціні 8 млрд 395,39 млн грн. Сума є абсолютним рекордом з реалізації майна збанкрутілих підприємств через систему "ProZorro.Продажі", повідомляє "Главком".

Реклама

Заявки приймалися до 25 липня включно, аукціон був призначений на 26 липня, але оскільки на конкурс було подано одну заявку, то переможець визначений без торгів.

Як повідомлялося, арбітражний керуючий Олексій Сокіл виставив у "ProZorro.Продажі" у рамах банкрутства ПАТ "ДМК" його єдиний майновий комплекс із початковою ціною 8 млрд 395,39 млн грн.

ДМК перебував на санації у рамах процесу про банкрутство підприємства. Без даної угоди завод очікувала зупинка і закриття.

Нагадаємо, 20 травня 2021 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив групі компаній "Метінвест" придбати ДМК, що є необхідним заходом, спрямованим на запобігання припинення діяльності та ліквідації підприємства. Суб'єкти господарювання, що входять до групи "Метінвест", є одними з кредиторів ДМК, вимоги яких визнані у межах справи про банкрутство

Реклама

Водночас АМКУ зобов'язав групу "Метінвест" у разі перемоги на торгах щорічно продавати не менше 12 тис. тонн чушкового товарного чавуну третім особам протягом трьох років.

В тренді Санкції РНБО проти Wildberries. Чому компанію закрили в Україні

Група "Метінвест" заявила, що вважає необґрунтованими вимоги АМКУ щодо придбання ДМК. Згідно із заявою компанії, АМКУ виніс на обговорення застарілі обмеження для участі в торгах на придбання ДМК, коли йшлося про те, що в разі перемоги на торгах АМКУ має намір зобов'язати "Метінвест" щорічно продавати не менше 12 тис. тонн чушкового товарного чавуну третім особам протягом трьох років

"Для участі в торгах "Метінвест" направив звернення в АМКУ ще у 2020 році, проте розгляд заявки зайняв тривалий час, незважаючи на обмежений строк санації ДМК. Група "Метінвест" вважає зобов'язання АМКУ, що встановлюються, необґрунтованими, терміни розгляду заявки затягнутим, а ставлення до групи упередженим", – констатувалося раніше в заяві.

ДМК спеціалізується на виробництві чавуну, сталі, прокату і товарів народного споживання. Підприємство контролювала корпорація "ІСД", що заснована у 1995 році.

Нагадаємо, група "Метінвест" у першому півріччі 2021-го заплатила у 7,5 рази більше податків, ніж роком раніше.