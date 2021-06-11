Меркель хоче перетворити Україну на експортера водню – німецькі ЗМІ

Ангела Меркель. Фото: Michael Sohn/REUTERS

Канцлер Німеччини Ангела Меркель шукає нове застосування для української ГТС в разі відмови Росії від прокачування природного газу по нашій "трубі". І Україна може стати для Європи експортером водню, що цілком укладається в намір ЄС перейти на "зелену" енергетику.

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Про це йдеться в матеріалі німецького видання Handelsblatt.

Радник Меркель з питань зовнішньої політики Ян Хеккер і радник президента США Джо Байдена з питань безпеки Джейк Салліван недавно шукали шляхи виходу з дилеми трубопроводу "Північний потік – 2" у Вашингтоні. Зустріч не змогла вирішити конфлікт, але обидві сторони визнали її конструктивною.

Американці побачили поновлення готовності уряду Німеччини відгукнутися на їхні аргументи. За інформацією Handelsblatt, німці висунули пропозиції про те, як можна розрядити конфлікт. Тепер вони повинні бути доопрацьовані і узгоджені, а потім послужать основою для зустрічі Байдена і Меркель.

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З одного боку, німецька концепція спрямована на те, щоб зробити допомогу, яку Німеччина надає Україні, більш помітною. З іншого боку, вона включає міркування про розширення підтримки Києва Берліном.

Як пише видання, деякий час були плани перетворити Україну на експортера водню. Якщо континент хоче досягти своїх кліматичних цілей, терміново необхідний водень як енергоносій у Європі. Ідея полягає в тому, щоб переобладнати для цього існуючу мережу газопроводів. Але для цього потрібні значні інвестиції в поновлювані джерела енергії, особливо у вітроенергетику, щоб український водень можна було виробляти без шкоди для клімату. Для цього Києву потрібна допомога.

Handelsblatt наголошує, що Меркель і Байден зможуть обмінятися ідеями вже в цю п'ятницю на зустрічі G7 в Корнуоллі (Велика Британія). Також очікується двостороння дискусія на полях саміту, але для врегулювання спору по трубопроводу "Північний потік – 2" буде занадто мало часу.

Раніше сайт "Сьоегодні" повідомляв, що Україна і Німеччина домовилися про спільні проєкти у водневій енергетиці. Німецька сторона впевнена, що наша країна має значний потенціал для виробництва і транспортування водню.

А перед відльотом до Європи Джо Байден зробив важливу заяву: