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Копійки за ціною "євробляхи". Українцям за шалені гроші продають монети

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
23 жовтня, 10:00
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Набагато дорожче українцям продають набори монет часів незалежності, ніж окремі копійки
Найчастіше номінал монет не відповідає їх реальній вартості
Найчастіше номінал монет не відповідає їх реальній вартості / Фото: Колаж: Сьогодні

Українцям на аукціоні продають за кілька тисяч гривень монети, деяка "дрібниця" вже вийшла з обігу, а нумізмати готові платити за неї хороші гроші.

"Сьогодні" пошукали на онлайн-аукціоні пропозиції для українців.

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Пробна монета 15 копійок, що не вийшла в обіг, вироблена зі сталі з латунним покриттям коштує на аукціоні понад 20 тисяч гривень (близько 800 доларів).

/ Фото: Колаж: Сьогодні

50 копійок 1996 року коштують, також, 20 тисяч гривень. Але в цьому випадку продавець пропонує три монети по одній ціні. Вони виготовлені з міді, нікелю та латуні.

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/ Фото: скріншот

За одну гривню 1992 року просять 18 тисяч гривень, або 700 доларів. Продавець пише, що це унікальний екземпляр. Він зазначив, що продасть гривню тільки при 100% передоплаті або особистій зустрічі.

/ Фото: скріншот

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Набагато дорожче українцям продають набори монет. Тут ціни стартують від декілька тисяч доларів. Наприклад, повна колекція монет 1995-2020 рік з недорогоцінних металів коштує 180 тисяч гривень, або 7 тисяч доларів.

/ Фото: скріншот

За схожу колекцію, також 1995-2020 рр. з мельхіору і нейзильберу просять 155 тисяч гривень, або 6 тисяч доларів.

/ Фото: скріншот

Пам'ятні монети в Україні

До Дня Незалежності України Національний банк ввів в обіг чотири пам'ятні монети – не тільки з нейзильберу номіналом 5 гривень, які з'явилися з 10 серпня, але і з золота і срібла. Монети із серії "Відродження української державності" випущені 17 серпня.

В обіг ввели такі пам'ятні монети:

  • номіналом 1 гривня зі срібла, тираж – 15 000 штук;
  • номіналом 10 гривень зі срібла, тираж – 3000 штук;
  • номіналом 50 гривень зі срібла, тираж – 500 штук;
  • номіналом 250 гривень із золота, тираж – до 400 штук.

Як ми писали раніше, в кінці липня в обіг випущена пам'ятна монета з конем. Також нещодавно в НБУ нагадали, що робити з дрібними монетами, які вже вийшли з обігу.

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