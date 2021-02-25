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Медведчук організовував торгівлю вугіллям в ОРДЛО в 2014 році – розмова із Сурковим

25 лютого, 12:10

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Політик доповідав про свої дії помічникові російського президента

Народний депутат України (ОПЗЖ) Віктор Медведчук у 2014 році погоджував з колишнім помічником президента Росії Владиславом Сурковим постачання вугілля, видобутого на окупованих територіях Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

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Про це свідчить аудіозапис розмови, голоси в якому схожі на голоси Медведчука і Суркова. Запис є в Цензор.НЕТ.

Медведчук під час бесіди говорить про схему постачання, узгоджену з тодішнім президентом України Петром Порошенко. Також у цьому моменті розмови Медведчук чомусь згадав голову Нацбанку Валерію Гонтареву.

Відео: цензор

Наводимо частину стенограми розмови:

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Медведчук: "Так, і щодо вугілля. Він (Порошенко. – Ред.) говорить: – Та ні, я з Гонтаревою розмовляв, вона там дає команди. Зараз якісь папери повинні занести державні підприємства, які ми відкриваємо. Вказівка президента є – ми все зробимо. Я кажу: – Коли? Мені кожен день ставлять питання "коли?". Ну, дивись, я тобі завтра зателефоную протягом дня. І твої хлопці будуть знати, що відкрили".

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Нагадаємо, 19 лютого 2021 року Україна ввела санкції проти Медведчука. Такі заходи були прийняті в межах кримінального провадження про фінансування тероризму, яке розслідує СБУ.

Як уточнював голова СБУ Іван Баканов, у цьому контексті йдеться і про постачання вугілля з тимчасово окупованої території до РФ та України. Якщо протиправний механізм такої торгівлі вдасться задокументувати, це дасть підтвердження фінансування терористичної діяльності "ЛНР", вважає голова СБУ.

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постачання вугілля Віктор Медведчук поставки вугілля телефонна розмова ОРДЛО Владислав Сурков

Джерело: Сьогодні

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