Медведчук і Марченко різко розбагатіли: дані з декларації нардепа

Станом на кінець 2020 року статки сім'ї нардепа становлять понад 14 мільйонів євро

Всупереч санкціям, які ввели у лютому, статок нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко за минулий рік значно зріс.

Реклама

Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на його декларацію про доходи, опубліковану в Єдиному реєстрі.

Журналісти підрахували, що з 2020 до 2021 року сім'я Медведчука вдвічі збільшила свої грошові активи – з 7 млн євро до 14 420 848 євро.

При цьому найбільша сума зберігається на рахунку Оксани Марченко в білоруському "Абсолютбанку" – понад 784 млн російських рублів (близько 9,5 мільйона євро).

Також за рік у Марченко з'явилися дві нові компанії в Росії, пов'язані з нафтовим бізнесом: перевізник ТОВ "Югтранс-НЗНП" і будівельна ТОВ "НЗНП Інжиніринг".

В тренді Новий український лоукостер відкрив продажі на перші рейси в трьох напрямках

Реклама

Водночас з підконтрольних сім'ї компаній зникли російське мікропідприємство "Основи інвестицій", фінансова компанія "Тренд Оптима", Salaminia Commercial Ltd (Британські Віргінські острови) і Protogems Investments Ltd (Кіпр).

Нагадаємо, минулого тижня СБУ провела обшуки в організації "Український вибір", лідером якої є Медведчук. Представників організації підозрюють у сприянні в 2014 році проведенню псевдореферендуму і "виборів" в окупованому Криму.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама