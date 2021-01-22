Медикам недоплатили мільйони гривень з COVID-фонду

2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 не використали 116 млн гривень на доплати медикам. Це майже 35% від запланованої на рік суми. Рахункова палата вже збирається провести перевірку і з'ясувати, наскільки ефективно і з якою метою використовувалися бюджетні кошти.

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Такі дані оприлюднив голова Рахункової палати України Валерій Пацкан.

Він уточнив, що йдеться тільки про додаткові виплати працівникам закладів охорони здоров'я, що входять до сфери управління Міністерства охорони здоров'я. Це виплати, які ввели з вересня-2020: лікарям – 70% від окладу, медсестрам – 50% від мінімальної зарплати, молодшому медичному персоналу – 25% від мінімальної зарплати.

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За словами Пацкана, в Фонді на ці доплати було заплановано 337 млн ​​грн – на доплати (в середньому 2600 грн на людину) більш як для 26 тисяч медиків в 100 медичних закладах. За фактом же, на доплати направили тільки 221 млн грн, але вже для 192 медустанов.

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При цьому наприкінці жовтня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що всі лікарні України отримали гроші на надбавки медикам. Пацкан же вважає, що виплати не дійшли до людей.

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"Шкода, що медики, які сьогодні знаходяться на передовій і рятують життя українців, не отримали належної фінансової підтримки, тим більше, що гроші на це були передбачені", – заявив Пацкан.

Нагадаємо, 2021-го створення окремого COVID-фонду не планується. При цьому раніше звучали заяви, щоФонд боротьби з COVID-19 так назвали помилково. В "Укравтодорі", наприклад, вважають цю назву "комунікаційним промахом" виконавчої влади.

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