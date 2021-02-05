Mazda шукає в біопаливі альтернативу електромобілям

Японська автомобілебудівна корпорація Mazda Motor Corporation, що входить до ТОП-15 автовиробників світу, стала першою компанією з виробництва машин, що вступила в альянс eFuel Alliance. Він просуває поновлювані види палива, включаючи біопаливо і синтетичне пальне, яке багатьма розглядається як альтернатива електромобілям.

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Про це повідомляє сайт UkrAutoprom.

У Mazda зазначили, що до 2030 року планують запропонувати повністю електричні або гібридні версії всіх своїх моделей. Але при цьому японці висловили впевненість, що двигуни внутрішнього згоряння продовжать використовуватися ще довгі роки.

Синтетичне пальне виробляється на хімічних заводах з атмосферного вуглекислого газу і водню горючих вуглеводнів, які можна використовувати в двигунах внутрішнього згоряння. При їхньому спалюванні в атмосферу викидається та ж кількість парникового вуглекислого газу, що й поглинається заводом. Тож при використанні такого пального частка СО 2 в складі атмосфери Землі не змінюється, за умови, що саме хімічне виробництво працює на чистій енергії.

Біопаливо є більш традиційним і використовується вже давно. По суті, це отримання пального з рослинної сировини. При його спалюванні виділяється та же кількість СО 2 , що поглинається рослинами під час росту. Однак недоліком такого палива є потреба у великій кількості сільськогосподарських земель.

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Нагадаємо, вінницькі науковці розробили екологічно чисте біотопліво, яке виготовляють із сої, соняшнику та ріпаку.

Втім, інші вчені попереджають, що перехід на біопаливо загрожує нестачею їжі.

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