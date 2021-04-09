Мандат за 7 млн, кримінальна справа і любовне листування в Раді – чим відомий кандидат на посаду міністра енергетики Олег Семінський

Серед кандидатів на посаду міністра енергетики України, що розглядаються на цей момент, є і народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету з питань енергетики та питань ЖКГ Олег Семінський, – повідомляє LB.ua з посиланням на джерело у владних колах.

Реклама

У 2000-х роках Семінський був директором найбільшої газодобувної компанії України "Нафтогазвидобування". Сьогодні він – фігурант кримінальної справи, яку, за словами акціонерів, використовує з метою вимагання 150 млн дол або частки в компанії, якою раніше керував.

У 2012 році, в результаті виявлених аудитом фінансових порушень з боку керівництва "Нафтогазвидобування", акціонери вирішили частково компанію продати. Однак за кілька днів до угоди директор Олег Семінський зник з оригіналами документів і печаткою, заблокувавши продаж. Повернувся він через кілька років і заявив, що був викрадений. За словами представника акціонерів компанії, після повернення Семінський шантажував родину ексміністра транспорту Рудьковського, вимагаючи переписати на нього акції найбільшої компанії в обмін на свідчення Семінського про непричетність Рудьковського до його викрадення.

Тим часом, до сьогоднішнього дня сам факт викрадення Олега Семінського є невстановленим, – пише РБК.

В тренді ФОПам повернули карантинні 8000: закон про виплати набув чинності

Вже будучи депутатом від "Слуги народу", Олег Семінський визнав справжність аудіозаписів, на яких заявляв про готовність купити депутатський мандат за 7 млн дол від будь-якої партії.

Реклама

У березні 2021 року Семінський потрапив у черговий скандал, коли ЗМІ опублікували любовне листування, яке він вів зі своєю помічницею під час засідання Верховної Ради.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама