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Мандат за 7 млн, кримінальна справа і любовне листування в Раді – чим відомий кандидат на посаду міністра енергетики Олег Семінський

9 квітня, 15:35

Ірина Ненько Ірина Ненько

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський серед кандидатів на посаду міністра енергетики, повідомляють ЗМІ

Серед кандидатів на посаду міністра енергетики України, що розглядаються на цей момент, є і народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету з питань енергетики та питань ЖКГ Олег Семінський, – повідомляє LB.ua з посиланням на джерело у владних колах.

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У 2000-х роках Семінський був директором найбільшої газодобувної компанії України "Нафтогазвидобування". Сьогодні він – фігурант кримінальної справи, яку, за словами акціонерів, використовує з метою вимагання 150 млн дол або частки в компанії, якою раніше керував.

У 2012 році, в результаті виявлених аудитом фінансових порушень з боку керівництва "Нафтогазвидобування", акціонери вирішили частково компанію продати. Однак за кілька днів до угоди директор Олег Семінський зник з оригіналами документів і печаткою, заблокувавши продаж. Повернувся він через кілька років і заявив, що був викрадений. За словами представника акціонерів компанії, після повернення Семінський шантажував родину ексміністра транспорту Рудьковського, вимагаючи переписати на нього акції найбільшої компанії в обмін на свідчення Семінського про непричетність Рудьковського до його викрадення.

Тим часом, до сьогоднішнього дня сам факт викрадення Олега Семінського є невстановленим, – пише РБК.

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Вже будучи депутатом від "Слуги народу", Олег Семінський визнав справжність аудіозаписів, на яких заявляв про готовність купити депутатський мандат за 7 млн дол від будь-якої партії.

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У березні 2021 року Семінський потрапив у черговий скандал, коли ЗМІ опублікували любовне листування, яке він вів зі своєю помічницею під час засідання Верховної Ради.

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семинский Нафтогазвидобування народний депутат
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