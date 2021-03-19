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Малому та середньому бізнесу спростять трудове законодавство: що пропонують

19 березня, 19:45

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Рада реформ хоче подолати корупцію під час перевірок бізнесу

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 19 березня, провів засідання Національної ради реформ, де розглянули питання спрощення трудового законодавства для малого та середнього бізнесу з кількістю працівників до 250 осіб.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зокрема, пропонується запровадження договірного режиму відносин між роботодавцем і працівниками, що полегшить роботодавцям ведення кадрових питань, адже більшість із них буде врегульована трудовим договором.

Це сприятиме збільшенню гнучкості ринку праці та кількості офіційно працевлаштованих осіб і зменшенню "тіньової" зайнятості, підвищенню надходжень до бюджету завдяки легалізації праці та стійкому економічному зростанню. Очікується, що буде подолано корупцію під час перевірок бізнесу з питань трудових відносин.

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Сайт "Сьогодні" писав, що на засіданні Ради реформ розглянули питання нової моделі розмитнення "євроблях", яке подешевшає на 30%.

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Нагадаємо, 17 березня Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який впроваджує в Україні найкращі європейські та світові практики щодо посилення захисту прав працівників. Згідно з ним, буде посилено захист прав працівників, а на ФОПів чекають революційні зміни.

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трудовое соглашение Національна рада реформ малий бізнес реформи ФОП середній бізнес

Джерело: Сьогодні

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