Малому та середньому бізнесу спростять трудове законодавство: що пропонують

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 19 березня, провів засідання Національної ради реформ, де розглянули питання спрощення трудового законодавства для малого та середнього бізнесу з кількістю працівників до 250 осіб.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зокрема, пропонується запровадження договірного режиму відносин між роботодавцем і працівниками, що полегшить роботодавцям ведення кадрових питань, адже більшість із них буде врегульована трудовим договором.
Це сприятиме збільшенню гнучкості ринку праці та кількості офіційно працевлаштованих осіб і зменшенню "тіньової" зайнятості, підвищенню надходжень до бюджету завдяки легалізації праці та стійкому економічному зростанню. Очікується, що буде подолано корупцію під час перевірок бізнесу з питань трудових відносин.
Сайт "Сьогодні" писав, що на засіданні Ради реформ розглянули питання нової моделі розмитнення "євроблях", яке подешевшає на 30%.
Нагадаємо, 17 березня Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який впроваджує в Україні найкращі європейські та світові практики щодо посилення захисту прав працівників. Згідно з ним, буде посилено захист прав працівників, а на ФОПів чекають революційні зміни.
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