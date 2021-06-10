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Максим Тімченко: Цілі сталого розвитку ООН є орієнтирами для розвитку українського бізнесу

10 червня 2021 17:45

Ірина Ненько Ірина Ненько

Відбулося перше засідання Наглядової ради Глобального договору ООН в Україні

Генеральний директор ДТЕК та член Наглядової ради Глобального договору ООН в Україні Максим Тімченко

Генеральний директор ДТЕК та член Наглядової ради Глобального договору ООН в Україні Максим Тімченко

В Academy DTEK відбулося перше засідання Наглядової ради Глобального договору ООН в Україні. Мета наглядової ради – на прикладі організацій і компаній, які керуються у своїй діяльності цінностями сталого розвитку, сформувати рольову модель для інших українських бізнесів. Під час зустрічі представлено результати діяльності за минулий рік та обговорено прогрес у досягненні Цілей сталого розвитку ООН в Україні.

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Від розуміння цінностей, які просуває Глобальний договір ООН в Україні, залежить яким буде наше майбутнє. Саме тому критично важливо, щоб якомога ширше коло українських компаній долучилося до цього руху задля досягнення спільними зусиллями Цілей сталого розвитку.

"Світ змінюється і відповідальність за майбутнє лежить не тільки на державі чи політиках, але й на бізнесі. Цілі сталого розвитку ООН повинні стати ціннісним і практичним орієнтиром для розвитку більшої кількості компаній в Україні, – підкреслив генеральний директор ДТЕК та член Наглядової ради Глобального договору ООН в Україні Максим Тімченко. – ДТЕК готовий надавати експертизу в питаннях сталого розвитку і ділитися власним досвідом. Тільки спільні зусилля дозволять досягти глобальних цілей і протидіяти змінам клімату".

В Academy DTEK відбулося перше засідання Наглядової ради Глобального Договору ООН в Україні

В Academy DTEK відбулося перше засідання Наглядової ради Глобального Договору ООН в Україні

ДТЕК у 2007 році одним з перших в Україні приєднався до Глобального договору ООН та інтегрував в ESG-стратегію 12 Цілей сталого розвитку ООН. Компанія прагне відповідати інтересам суспільства в ширшому контексті. Саме тому зусилля ДТЕК у сфері сталого розвитку спрямовані на зменшення впливу на навколишнє середовище та раціональне використання ресурсів, підвищення промислової безпеки та збереження здоров'я персоналу, етичне ведення бізнесу і дотримання антикорупційних стандартів, відкритий діалог із суспільством і працівниками. ДТЕК регулярно звітує про досягнення прогресу за взятими на себе зобов'язаннями по кожному із чотирьох основних блоків: екологія, права людини, протидія корупції та трудові відносини.

"Просувати сталий розвиток через окремі компанії можливо, але це робота в довгу. Набагато легше працювати в підготовленому середовищі, в сталій екосистемі. Наглядова рада Глобального договору ООН в Україні допомагає розвивати саме таку екосистему, комунікувати важливість включення Цілей сталого розвитку бізнесом, тим самим допомагаючи зростати нашій мережі", – зазначила генеральна директорка Мережі Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук.

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Глобальний договір ООН є найбільшою у світі ініціативою корпоративної соціальної відповідальності. Мережа Глобального Договору в Україні є офіційним представником всесвітньої мережі Глобального договору ООН і платформою для діалогу між бізнесом, інвесторами, громадськістю, органами місцевого самоврядування та урядом.

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