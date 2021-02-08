Ляшко назвав імпорт електрики з Росії мародерством на крові

Закупки електроенергії у Росії та Білорусі у той час, як українські вуглевидобувні підприємства залишилися без грошей – це мародерство на крові і фінансування країни-агресора.

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Про це лідер Радикальної партії України Олег Ляшко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

На думку політика, нинішня криза в енергетиці – це результат півторарічної диверсійної діяльності голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НРЕКП) Валерія Тарасюка та голови парламентського комітету Андрія Геруса.

"Оцей Герус кожного дня виступає і виправдовує російський і білоруський імпорт, тому що стали українські енергоблоки і нема вугілля. А хто довів до того, що на станціях нема вугілля? Хто довів до того, що стають енергоблоки? Чому нема вугілля? Тому що в результаті їхньої політики виникли величезні борги на енергоринку і у компаній не було коштів закладати нові лави, щоб видобувати вугілля", – пояснив Ляшко.

Він нагадав: щоб інвестувати кошти у видобуток вугілля – потрібні сотні мільйонів доларів.

"А де їх узяти? От вони продають електрику, а електрики вкладають у видобуток вугілля. Тому сьогодні величезні борги, криза в енергетиці – і стали наслідком їхньої діяльності. І вони тепер розказують, що ми вимушені купувати імпорт. Ні, це брехня, те, що вони купують сьогодні імпорт – це чисте мародерство", – каже політик.

Олег Ляшко навів дані Національної енергетичної компанії "Укренерго" щодо закупок російської електроенергії з 2019 року, коли поправками Геруса 18 вересня Верховна Рада змінила закон "Про ринок електроенергії" і дозволила купувати за двосторонніми договорами електроенергію з РФ.

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За його словами, з липня-2019 по 4 лютого-2021 Україна закупила 1570 млн кВт·годин російської та білоруської електрики. З них з 1 по 4 лютого закуплено 227 млн кВт·годин (з атомної станції в Білорусі, побудованої за російські гроші, – 223 млн, російської електроенергії – 4 млн), і "аварійна допомога", яку закупила компанія "Укренерго" – 17 млн кВт·годин.

"Тобто із загального обсягу у півтора мільярди кіловатів, які ми закупили у Росії та Білорусі, державна компанія "Укренерго" закупили аварійно тільки 17 млн кВт·годин, все інше – це комерція. Це торгівля на крові, це фінансування країни-агресора", – підкреслив Олег Ляшко.

Нагадаємо, перший заступник енергетичного комітету Верховної Ради Олексій Кучеренко також заявив, що аварії в енергосистемі – наслідок непрофесійних дій Геруса і Тарасюка.

Також повідомлялося, що Ляшко назвавімпорт електроенергії з РФ загрозою нацбезпеці України.

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