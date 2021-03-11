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Ляшко: "Енергоатом" зазнав збитків майже на 5 мільярдів

11 березня, 13:40

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Політик пояснив, хто винен у великих збитках державної компанії

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що за підсумками 2020 року державна компанія "Енергоатом" зазнала збитків у 4,8 мільярда гривень. Про це він написав у Facebook.

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Він вважає, що такі вражаючі збитки – це результат політики знищення вітчизняної енергетики, "яку останні 1,5 року цілеспрямовано проводять голова НКРЕКП Валерій Тарасюк і глава парламентського комітету з енергетики Андрій Герус".

"Коллапс у вітчизняній енергетиці та масове безробіття, катастрофічне зростання боргів, втрата енергонезалежності і повернення України в енергоярмо Кремля – це повна відповідальність влади, її бездіяльності, некомпетентності та корупції. З цим треба негайно кінчати", – написав Ляшко.

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Нагадаємо, раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко називав НКРЕКП винною у кризі на енергоринку.

Також у лютому в "Енергоатомі" пройшли обшуки через корупційні схеми.

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енергетика Енергоатом Олег Ляшко

Джерело: Сьогодні

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