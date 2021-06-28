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Краще вкладайтеся в депозит. Експерти застерігають від купівлі долара

28 червня 2021 9:18

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Подорожчання валюти експерти вважають ситуативним і нестійким, гривня обов'язково зміцниться

/ Фото: Сьогодні, НБУ

Найближчого тижня не варто купувати валюту, про це попереджають опитані сайтом "Сьогодні" експерти.

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Хоча долар значно подорожчав, проте це подорожчання нестійке і гривня зміцниться в липні.

За розрахунками президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, поки на гривні можна заробити більше, ніж на доларі, навіть з урахуванням зростання його курсу.

"Щоб дохід по долару став вищим, ніж по гривні, необхідне зростання курсу долара вище 28 грн/долар, – підрахував Олександр Охріменко. – Поки є запас в 50 копійок".

Тому його порада заробляти на короткострокових гривневих депозитах (1-2 місяці), а не на курсі долара. Порада актуальна на липень і серпень.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин і керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин радять поки взяти паузу: не купувати валюту без необхідності.

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Шевчишин стверджує: незважаючи на те, що долар показав зростання, це не довгостроковий тренд, влітку варто очікувати зниження курсу.

"У долар можна буде знову вкладатися, коли курс відкотиться помітно нижче 27,5 грн/долар", – конкретизував він.

Кабмін вже розрахував, яким може бути курс долара, на три роки вперед. Детальніше дивіться в сюжеті.

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