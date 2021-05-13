Русский
$ 27,63
33,5
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Кращі за Росію, гірші за Білорусь: експерти порівняли ціни на ходові продукти в Україні

13 травня, 13:09

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У наших сусідів дешевші молоко, олія, масло, цукор та м’ясо птиці

/ Фото: Сьогодні

Споживчі ціни в Україні на більшість основних харчових продуктів залишаються нижчими порівняно з іншими європейськими країнами.

Реклама

Про це свідчать дані Економічного дискусійного клубу.

Водночас дані поточного моніторингу вказують, що окремі види продовольчих товарів в Україні все ж перевищують європейські. Як виявилося:

  • у Білорусі дешевші пшеничне борошно, молоко, вершкове масло, яловичина, свинина, м'ясо птиці, яйця, цукор і картопля;
  • у Росії дешевші молоко, яловичина, свинина, м'ясо птиці, яйця, соняшникова олія та цукор;
  • у Польщі дешевші пшеничний хліб, рис, молоко, вершкове масло, м'ясо птиці, соняшникова олія, цукор та картопля;
  • в Угорщині дешевші пшеничний хліб, пшеничне борошно, молоко, м'ясо птиці, соняшникова олія, цукор та сіль;
  • в Іспанії дешевші рис, молоко та соняшникова олія.

Як повідомляє Економічний дискусійний клуб, навесні 2021 року вартість набору з 18 соціально чутливих продуктів харчування, на які ЕДК здійснює ціновий моніторинг, в Україні була:

  • нижча, ніж у Росії – на 0,5%, ніж в Угорщині – на 23%, ніж в Іспанії – на 34%;
  • вища, ніж у Польщі – на 1,8%, ніж у Білорусі – на 16,6%.
Реклама

За середньомісячну зарплату пересічний білорус може придбати майже 19 таких наборів, росіянин – близько 22, угорець – майже 37, поляк − близько 53, іспанець – 61, тоді як українець дозволить собі купити лише близько 15 наборів.

В тренді
Долар в Україні знову подешевшав, євро припинив зростати: курс валют
В тренді
Не пробили захист: які гривні не вміють підробляти фальшивомонетники
В тренді
Купити полуницю авансом. Скільки коштує українська ягода з теплиці та з грядки?

А якщо середню зарплату перевести у курячі яйця, то пересічний іспанець міг придбати 20 610 штук, натомість українцеві вдасться купити уп’ятеро менше – 3920 штук.

Нагадаємо, місяць тому новини "Сьогодні" порівняли ціни на популярні продукти в Україні, Іспанії, Польщі, Бельгії та США. Наш споживчий кошик виявився на кільки гривень дешевшим, однак зарплати у сусідів у 2,5 раза вищі.

Однак раніше в Продовольчій організації ООН заявили, що Україна опинилася в списку країн з найнижчими цінами на продукти.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Бум у турагентствах. Українці кинулися скуповувати путівки – можна відпочити на 10 тис. гривень
Бум у турагентствах. Українці кинулися скуповувати путівки – можна відпочити на 10 тис. гривеньЕкономіка
Що буде з курсом долара після свят
Що буде з курсом долара після святЕкономіка
Ціни у травні: що подорожчає, скільки коштуватиме полуниця і молода картопля
Ціни у травні: що подорожчає, скільки коштуватиме полуниця і молода картопляЕкономіка
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодні
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодніЕкономіка
Лещенко з
Лещенко з "Укрзалізниці" потрапив у скандал – його дружина дала концерт у Москві (відео)Україна
Закони для МВФ і подорожчання горілки – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Закони для МВФ і подорожчання горілки – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти