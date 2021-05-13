Кращі за Росію, гірші за Білорусь: експерти порівняли ціни на ходові продукти в Україні

/ Фото: Сьогодні

Споживчі ціни в Україні на більшість основних харчових продуктів залишаються нижчими порівняно з іншими європейськими країнами.

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Про це свідчать дані Економічного дискусійного клубу.

Водночас дані поточного моніторингу вказують, що окремі види продовольчих товарів в Україні все ж перевищують європейські. Як виявилося:

у Білорусі дешевші пшеничне борошно, молоко, вершкове масло, яловичина, свинина, м'ясо птиці, яйця, цукор і картопля;

у Росії дешевші молоко, яловичина, свинина, м'ясо птиці, яйця, соняшникова олія та цукор;

у Польщі дешевші пшеничний хліб, рис, молоко, вершкове масло, м'ясо птиці, соняшникова олія, цукор та картопля;

в Угорщині дешевші пшеничний хліб, пшеничне борошно, молоко, м'ясо птиці, соняшникова олія, цукор та сіль;

в Іспанії дешевші рис, молоко та соняшникова олія.

Як повідомляє Економічний дискусійний клуб, навесні 2021 року вартість набору з 18 соціально чутливих продуктів харчування, на які ЕДК здійснює ціновий моніторинг, в Україні була:

нижча, ніж у Росії – на 0,5%, ніж в Угорщині – на 23%, ніж в Іспанії – на 34%;

вища, ніж у Польщі – на 1,8%, ніж у Білорусі – на 16,6%.

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За середньомісячну зарплату пересічний білорус може придбати майже 19 таких наборів, росіянин – близько 22, угорець – майже 37, поляк − близько 53, іспанець – 61, тоді як українець дозволить собі купити лише близько 15 наборів.

А якщо середню зарплату перевести у курячі яйця, то пересічний іспанець міг придбати 20 610 штук, натомість українцеві вдасться купити уп’ятеро менше – 3920 штук.

Нагадаємо, місяць тому новини "Сьогодні" порівняли ціни на популярні продукти в Україні, Іспанії, Польщі, Бельгії та США. Наш споживчий кошик виявився на кільки гривень дешевшим, однак зарплати у сусідів у 2,5 раза вищі.

Однак раніше в Продовольчій організації ООН заявили, що Україна опинилася в списку країн з найнижчими цінами на продукти.