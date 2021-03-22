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Литва розраховує на введення санкцій проти покупців електроенергії з БелАЕС, – дипломат

22 березня, 13:45

Ірина Ненько Ірина Ненько

Серед таких покупців можуть опинитися українські компанії-імпортери

Литва домагається запровадження міжнародних санкцій щодо Білоруської АЕС та її контрагентів, серед яких можуть виявитися українські компанії-імпортери. Про це повідомив колишній посол Литви в Україні Пятрас Вайтекунас в ефірі "Україна 24", пише "РБК-Україна".

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"Я не тільки дуже сподіваюся (на введення санкцій – ред.), але я знаю, що Литва дуже багато працює в цьому напрямку. Чи буде результат – я сподіваюся, що буде", - повідомив він.

Він зазначив, що цивілізовані країни не мають купувати ядерну енергію з електростанції в Островці, оскільки ця станція небезпечна.

"Ми не повинні піднімати ядерну електричну енергію з Білорусі, з Островецької ядерної станції, тому що ця станція не безпечна. І головне – не пропускати цю електроенергію в Європу. Потрібно просто бойкотувати й блокувати це", - зазначив він.

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Нагадаємо, 19 березня президент Литви Гітанас Науседа під час виступу у Верховній Раді закликав Україну припинити імпорт електроенергії з Білоруської АЕС.

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Напередодні про необхідність обмеження імпорту заявив президент Володимир Зеленський, а на наступний день припинити імпорт пообіцяв в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі у січні-лютому 2021 року. За перших два місяці витрати на імпорт перевищили 900 млн грн. Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго".

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Литва електроенергія Білорусія АЕС імпорт санкції Вайтекунас
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