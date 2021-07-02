Литва і Латвія оголосили бойкот електроенергії з Білорусі, Україна готується відновити закупівлю із жовтня – ЗМІ

Всупереч вимогам народних депутатів і Міненерго повністю заборонити імпорт струму, НКРЕКП обмежила його лише до 1 жовтня 2021 року

/ Фото: Pixabay

Влада Литви та Латвії домовилися, що країни не будуть купувати електроенергію у Білорусі. Про це повідомляє видання "Кореспондент" із посиланням на повідомлення Мінекономіки Латвії, пише "Znaj.ua".

Реклама

"Міністри (економіки Латвії та енергетики Литви – ред.) погодилися з тим, що обидві країни взяли на себе чітке зобов'язання не купувати електроенергію у Білорусі, і погодилися з тим, що будь-яка атомна електростанція, в тому числі Островецька атомна електростанція (АЕС), повинна відповідати всім стандартам безпеки", – йдеться у повідомленні литовського міністерства.

З метою виконання цього зобов'язання Латвія удосконалила свою правову базу, яка передбачає порядок відстеження комерційних потоків електроенергії, щоб не допустити потрапляння білоруської електрики на ринок балтійських країн. Для цього будуть запрошені оператори національних систем і експерти.

Водночас Україна планує із 1 жовтня 2021 року відновити закупівлю електроенергії з Білорусі після закінчення тимчасової заборони. Така заборона була прийнята в травні 2021 року відповідно до закону. При цьому закон передбачав заборону до 31 грудня 2021 року, проте НКРЕКП всупереч вимогам обмежила імпорт на 4 місяці, до жовтня.

Нагадаємо, тимчасове рішення НКРЕКП обмежити імпорт лише до жовтня розкритикували народні депутати, вимагаючи повної заборони. Також за повну заборону імпорту виступило Міненерго.

Реклама

З початку 2021 року Україна імпортувала з Росії та Білорусі 700 млн кВт·год на суму понад 1 млрд грн. За твердженням тимчасової слідчої комісії парламенту, імпорт з Росії і Білорусі став причиною кризи в енергетиці.