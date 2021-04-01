Лев, собака-погризяка і мільйони метрів нерухомості: що декларували депутати

Представники влади вказували як рухоме майно комбайни та сівалки

31 березня в Україні закінчилася кампанія декларування, під час якої чиновники повинні були показати свої доходи за 2020 рік і майно, яким вони володіють.

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Серед рухомого і нерухомого майна, задекларованого представниками влади, траплялися досить несподівані зразки, про які розповідає сайт "Сьогодні".

Зокрема, депутат Харківської міськради Саїд Джавід вказав в декларації про доходи в розділі "Рухоме майно" екзотичну тварину – "лева африканського чипованого".

Депутат Верховної Ради Олександра Устінова в розділі "Цінне рухоме майно" декларації несподівано вказала "собаку-тапки-погризяку" і "котика-муркотика".

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Як сказано в описі, лабрадор Коді – це "друг сім'ї", який "шкоднічає, гризе взуття, вигулює вечорами, приносить радість та щастя". А кіт Жорик "маленький, волохатий, тендітний. Муркотить колискові вечорами, вранці піднімає краще за будильник, дере коробки".

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Нардеп Микола Кириченко задекларував сівалки John Deere, зернозбиральні комбайни Acros, вантажівки КамАЗ і 470 земельних ділянок. А ще торік він вказував володіння 442 ділянками на 13,25 млн кв. м. У цьому нема нічого дивного, адже до обрання в парламент він провадив аграрний бізнес у Харківській області.

А от заступник голови Конституційного Суду Сергій Головатий зазначив, що володіє церквою, величезним особняком, квартирами і 5 земельними ділянками.

Нагадаємо, глава МВС Арсен Аваков задекларував ікону з Мадонною, чорний алмаз, 1,5 млн євро на рахунках в італійському банку і 12-кімнатні апартаменти в центрі Харкова загальною площею 657,90 кв. м.

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А п'ятий президент (2014-2019) Петро Порошенко вказав у декларації понад 50 млн доларів готівкою, рояль і особняк під Києвом площею 1300 кв. м.

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