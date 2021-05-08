Літо за містом – за скільки можна орендувати дачу цьогоріч

Через карантин попит на заміське житло недалеко від міста не падає, але ціни поки не ростуть

/ Фото: Pixabay

З настанням теплих днів багато жителів мегаполісів починають замислюватися про літній відпочинок. В останні роки досить популярним стало орендувати котедж або дачу недалеко від міста, щоб можна було щодня їздити на роботу, але при цьому вечора і вихідні проводити ближче до природи. Минулого року, за словами експертів, ринок оренди заміської нерухомості переживав справжній бум. Однак і цьогоріч інтерес до такої нерухомості досить високий. Сайт "Сегодня" поцікавився, скільки коштує оренда дачі або котеджу і на які умови можна розраховувати сім'ям із різним достатком.

До 10 тисяч гривень – зі зручностями на вулиці

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В принципі, зняти дачу на літо можна за ціною оренди однокімнатної квартири в Києві. Але за 5-7 тисяч гривень (без комуналки) не варто розраховувати на звичні міські зручності. За такі гроші вам, швидше за все, запропонують "романтику" сільського життя: туалет на вулиці і літній душ.

Наприклад, зовсім близько від Києва, у Софіївській Борщагівці, за 5000 грн на теплий період, з травня по вересень, здається будинок на ділянці в 10 соток: кімната і передпокій. Туалет і літній душ на вулиці. Ні лісу, ні водойми в безпосередній близькості немає.

(Фото з сайту rieltor.ua)

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За 6-7 тисяч гривень можна орендувати приблизно такий же будинок недалеко від озера або річки, але це буде вже далі від міської межі. Наприклад, в Хотянівці Вишгородського району за 6000 грн можна зняти на літо дерев'яний дачний будиночок на чотирьох сотках землі, що складається з кімнати і веранди. Санвузол також у дворі, але в 150 метрах є пляж.

(Фото з сайту rieltor.ua)

За 10-15 тис. грн на місяць можна претендувати вже на цілком доглянутий будинок зі зручностями всередині. А якщо пошукати, то це буде будинок біля лісу або водойми.

Наприклад, за 12,5 тис. грн нині можна зняти на літо цілий триповерховий будинок в селі Зазим'я (Броварський район), недалеко від Десни. "У будинку є все необхідне для комфортного проживання, простора кухня на першому поверсі, хол на другому і дві окремі спальні на третьому поверсі. Є плита, холодильник, душова кабіна, гаряча вода. Доглянутий двір із газоном", – пише господар в оголошенні.

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(Фото з сайту dom.ria.com)

Скільки коштує відпочинок з розкішшю

За 20-25 тис.грн можна орендувати вже красивий будинок із дизайнерським інтер'єром і розвагами. Наприклад, за 19,5 тис. грн наразі пропонують переселитися на літо в сосновий зруб в Ржищівському районі площею 55 кв. м поруч із зариблення озером і стайнями, міні-зоопарком і голубниками.

(Фото з сайту olx.ua)

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Найдорожчі пропозиції оренди саме на літній період, які ми відшукали серед оголошень, перевищують 10 тис. доларів на місяць. Наприклад, за таку ціну можна зняти віп-особняк на 800 кв. м в 15 км від Києва (Хотянівка) з вісьмома кімнатами, басейном, СПА-зоною, спортзалом і сауною, а також із персональним виходом до озера.

(Фото з сайту olx.ua)

Експерти: попит вищий за пропозицію

Як розповів "Сегодня" керівник компанії "Monitor.Estate" Володимир Копоть, цьогоріч, як минулого, попит на оренду заміської нерухомості дещо перевищує пропозицію.

"Безумовно таку ситуацію спровокували затяжні локдауни і карантин. В оренду можуть здавати як півбудинку, так і цілі котеджі в селах біля великих міст або в котеджних містечках. Найбільш привабливий ціновий сегмент – від 15 до 35 тис. грн. Основні вимоги орендарів – це наявність прибудинкової території і достатньої для сім'ї кількості спалень. А якщо говорити про ціновий діапазон від 55 тис. грн і вище, то в будинку або на території повинні бути басейн і сауна", – розповідає Володимир Копоть.

За його спостереженнями, ціна оренди такої нерухомості не сильно відрізняється на лівому або правому березі Києва. На ціни більше впливають безпосередня близькість до міста і стан будинку, говорить експерт.

Президент Асоціації фахівців із нерухомості України (АФНУ) Юрій Піта каже, що в цьому році ціни не набагато відрізняються від минулорічних.

"На тлі зростання вартості квартплати ціни поки залишилися без істотних змін. Цінові коливання відбуваються в залежності від попиту на ту чи іншу квартиру або садибу в певній локації. Однак загальна тенденція свідчить, що ціни досить стабільні. Однак в умовах прискорення інфляції вартість оренди житла може зрости в середньому на 5-7%", – говорить Юрій Піта.

Глава АСНУ зазначає, що попит, порівняно з минулим роком, нині навіть дещо збільшився.

"Вже нині, після регіональних локдаунів, експерти АСНУ спостерігають зростання попиту на заміську нерухомість в середньому на 5%. І що ближче до літа, то більш відчутним буде це зростання. За нашими оцінками, до червня попит збільшиться в середньому на 10-15% порівняно з квітнем", – прогнозує Юрій Піта.

На його думку, в найближчі місяці на тлі зростання попиту поступово можуть вирости і ціни.

"Вартість оренди в передмісті Києва може вирости в середньому на 10-15%. Але пік попиту на заміську нерухомість завершиться в червні. Тому можна з великою часткою ймовірності говорити про те, що в травні відбудеться "формування ціни" на наступний період – до кінця вересня", – вважає він.

Важливим фактором для зростання цін може стати відсутність можливості у частини громадян орендувати житло за кордоном, наприклад в Іспанії або Італії, зазначає Юрій Піта. Тобто, якщо люди через карантинні обмеження не зможуть відправитися на відпочинок за кордон, то вони знову переорієнтуються на внутрішню пропозицію, і ціни можуть відреагувати на підвищений попит.

Серед регіонів найбільше зростання оренди, на думку експертів, може статися в курортній Одесі.

"За нашими розрахунками, в літній період середньострокова оренда (три-чотири місяці) може зрости щонайменше на 15-20%, а добова оренда підскочить на 40-50%", – вважає Юрій Піта.

Які обмеження очікують тих, хто планує відпочити влітку в Одесі, дивіться в сюжеті: