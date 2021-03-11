Лещенко отримав від голови НКРЕКП Тарасюка 415 тис. гривень за компліментарні пости, – нардеп

Член Наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко отримав від голови НКРЕКП Валерія Тарасюка 414 500 гривень в ході передвиборчої кампанії 2019 року. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram з посиланням на звіт НАЗК.

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"Знаєте скільки коштує Лещенко? 414 тисяч 500 гривень. Перевірено Тарасюком. Ще в 2019 році нинішній голова НКРЕКП Валерій Тарасюк заплатив видатному залізничнику Сергію Лещенку 414 500 грн і той до сьогоднішнього дня рве на собі сорочку і захищає свого спонсора. Строчить десятки постів і байдуже що в робочий час і ледь з робочого комп’ютера Укрзалізниці – бажання спонсора для Лещенка це святе", – заявив Гончаренко.

Після програшу на виборах Лещенко вирішив повернути кошти послугами з піару і медіапідтримки.

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"Гроші Тарасюк дав Лещенку на депутатську кампанію, той вибори програв, але повертати 414 500 тисяч якось треба. От один чиновник в Укрзалізниці захищає іншого чиновника в НКРЕКП, який заплатив кілька сотень тисяч гривень", - додав нардеп.

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