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Лещенко і ще троє членів наглядової ради залишилися працювати в "Укрзалізниці"

21 червня 2021 18:04

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Кабінет міністрів України продовжив їх повноваження без проведення додаткового конкурсу

Наглядова рада УЗ ще попрацює

Наглядова рада УЗ ще попрацює / Фото: Latifundist.com, facebook.com, Укрзалызниця

Повноваження чинного наглядової ради "Укрзалізниці" (УЗ) продовжені на три місяці, незважаючи на прагнення Верховної Ради змінити наглядову раду УЗ. Четверо членів наглядової ради повторно призначені без проведення конкурсу. Строк їхніх повноважень сплив 19 червня.

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Про це свідчить офіційно опублікований на сайті Кабміну текст розпорядження.

Йдеться про Шевки Аджунера, Андреаса Мальє, Олега Журавльова та Сергія Лещенка, який недавно потрапив в скандал через поїздку дружини в Москву. Між зазначеними членами наглядової ради і керівником "Укрзалізниці" Іваном Юриком підписані додаткові договори.

При цьому до складу наглядової ради УЗ також входив Адомас Аудіцкас – як представник держави. Про продовження його повноважень у розпорядженні КМУ не сказано.

Текст розпорядження уряду про наглядовій раді УЗ
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Текст розпорядження уряду про наглядовій раді УЗ

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Рішення продовжити повноваження членів наглядової ради УЗ ще на три місяці раніше взяли в Міністерстві інфраструктури.

Нагадаємо, економіст Борис Кушнірук підрахував, що зарплати членів наглядової ради УЗ перевищують норму в 30-40 разів. Так, Сергій Лещенко та Олег Журавльов задекларували по 332 000 гривен за лютий 2021 року. При цьому середньомісячна зарплата працівника УЗ за попередній квартал склала 12,5 тисячі гривень в січні 2020 року. Тобто, Лещенко і Журавльов отримали в 29,3 рази більше норми.

А президент Володимир Зеленський пригрозив топ-менеджерам "Укрзалізниці" звільненнями і посадками.

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