Лещенко і ще троє членів наглядової ради залишилися працювати в "Укрзалізниці"

Наглядова рада УЗ ще попрацює / Фото: Latifundist.com, facebook.com, Укрзалызниця

Повноваження чинного наглядової ради "Укрзалізниці" (УЗ) продовжені на три місяці, незважаючи на прагнення Верховної Ради змінити наглядову раду УЗ. Четверо членів наглядової ради повторно призначені без проведення конкурсу. Строк їхніх повноважень сплив 19 червня.

Реклама

Про це свідчить офіційно опублікований на сайті Кабміну текст розпорядження.

Йдеться про Шевки Аджунера, Андреаса Мальє, Олега Журавльова та Сергія Лещенка, який недавно потрапив в скандал через поїздку дружини в Москву. Між зазначеними членами наглядової ради і керівником "Укрзалізниці" Іваном Юриком підписані додаткові договори.

При цьому до складу наглядової ради УЗ також входив Адомас Аудіцкас – як представник держави. Про продовження його повноважень у розпорядженні КМУ не сказано.

Реклама Текст розпорядження уряду про наглядовій раді УЗ

Читайте також: У наглядовій раді "Укрзалізниці" відмовилися розповісти ТСК Ради про свої зарплати, – нардеп

Рішення продовжити повноваження членів наглядової ради УЗ ще на три місяці раніше взяли в Міністерстві інфраструктури.

Нагадаємо, економіст Борис Кушнірук підрахував, що зарплати членів наглядової ради УЗ перевищують норму в 30-40 разів. Так, Сергій Лещенко та Олег Журавльов задекларували по 332 000 гривен за лютий 2021 року. При цьому середньомісячна зарплата працівника УЗ за попередній квартал склала 12,5 тисячі гривень в січні 2020 року. Тобто, Лещенко і Журавльов отримали в 29,3 рази більше норми.

А президент Володимир Зеленський пригрозив топ-менеджерам "Укрзалізниці" звільненнями і посадками.

Реклама

Про що ще говорять в Україні та світі 21 червня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":