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Легіонерам ЗСУ й інвесторам спростять отримання громадянства України: які умови

13 січня, 16:31

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Кабмін розширює коло іноземних інвесторів, які матимуть дозвіл на імміграцію

Кабінет міністрів на своєму засіданні в середу, 13 січня, розширив коло осіб, яким можуть надати дозвіл на імміграцію в Україну.

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Про це нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко пише у своєму Telegram-каналі.

За його словами:

  • особи, які прослужили у Збройних силах України три і більше років, підпадають під квоту імміграції і можуть подавати документи на отримання українського громадянства;
  • іноземці, які перерахують з закордонного рахунку не менш як 100 тис. доларів на поточний рахунок підприємства, що створене цим іноземним інвестором в Україні, отримують можливість звернутися з клопотанням про надання дозволу на імміграцію в Україну.

Таким чином, Кабмін розширює коло іноземних інвесторів, які матимуть право на отримання дозволу на імміграцію в Україну.

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Нагадаємо, ще у жовтні-2018 Верховна Рада мала намір спростити порядок надання громадянства України іноземцям та особам без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і суверенітету України.

Також писалося, що у Харківській області контррозвідники СБУ викрили незаконну схему легалізації росіян в країні.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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ВСУ громадянство паспорт легіонер український військовий ато ООС

Джерело: Сьогодні

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