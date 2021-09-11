Легалізація криптовалюти і новий транш від МВФ – найважливіше про гроші за тиждень

Верховна Рада легалізувала в Україні криптовалюту – більше вона не в тіні. А в російському "Газпромі" заявили, що добудували "Північний потік-2".
Понеділок. ПриватБанк продасть кредити
Державний ПриватБанк вирішив позбутися від безнадійних карткових кредитів і виставити їх на продаж. Портфель безнадійних карткових кредитів становить понад 700 млн грн.
"ПриватБанк в рамках програми скорочення проблемної заборгованості державних банків вперше в історії запропонує права вимоги по кредитному портфелю професійним компаніям на ринку", – розповіла заступник голови правління ПриватБанку по управлінню ризиками Лариса Чернишова.
Вівторок. Зростання цін на продукти
Вартість цукру в Україні за рік зросла на 75%, а соняшникової олії – на 70%. Також подорожчало і м'ясо великої рогатої худоби (ВРХ) – на 13%, до 108,15 грн, а свинини – на 5%, до 89,61 грн. У ціні зросли і вершкове масло, ціна якого сягає 174,12 грн (дорожче на 9%), а молоко вищого ґатунку коштує 21,75 грн (дорожче на 14%).
Які продукти ще істотно подорожчали:
- ріпчаста цибуля – на 56%, до 8 грн за кг;
- яйця – на 46%, до 23,16 грн;
- ячмінна крупа – на 31%, до 11,2 грн;
- кукурудзяна крупа – на 24%, до 12,91 грн;
- курятина – на 29%, до 58,81 грн;
- морква – на 23%, до 7,97 грн.
Середа. В Україні легалізували криптовалюту
Верховна Рада легалізувала в Україні криптовалюту. Профільний законопроект підтримали 276 депутатів.
"У нас є потенціал зайняти провідні позиції на світовому крипторинку. Україна – одна з лідерів з використання криптовалюти в світі", – звернув увагу міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
В Україні щоденний оборот віртуальних активів становить 1 млрд грн. Але через те, що все відбувається в тіні, міжнародні біржі не можуть заходити в Україну.
Четвер. Україна отримає транш від МВФ
Україна може отримати черговий транш МВФ в першій декаді жовтня. Але у МВФ є певні технічні моменти, які потрібно виконати для того, щоб отримати транш.
"Все, що необхідно зробити від нас (це законопроєкт про внесення змін щодо Національного банку, внесення змін в закон про НАБУ і проєкт бюджету на 2022 рік), потрібно виконати. Все те, що вимагають від нас наші партнери і з чим ми погоджуємося, має відповідати вимогам народу України. Якщо ні – ми з цим не погоджуємося, і це не реалізовується", – зазначив глава фінансового комітету Данило Гетманцев.
П'ятниця. "Північний потік – 2" добудували
10 вересня російський газопровід "Північний потік – 2" повністю добудували.
"На ранковій оперативній нараді в ПАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 МСК будівництво газопроводу "Північний потік – 2" повністю завершено", – повідомили в "Газпромі".
Як очікують в "Газпромі", поставки газу по газопроводу "Північний потік – 2" можуть почати з 1 жовтня. На думку глави НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, російський газопровід "Північний потік – 2" не повинен зараз запрацювати, так як зараз Росія не готова грати за європейськими правилами.