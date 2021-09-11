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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Легалізація криптовалюти і новий транш від МВФ – найважливіше про гроші за тиждень

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
11 вересня, 06:00
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Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини тижня, що минає
В Україні щоденний оборот віртуальних активів становить 1 млрд грн, а гроші від МВФ можна отримати вже в жовтні
В Україні щоденний оборот віртуальних активів становить 1 млрд грн, а гроші від МВФ можна отримати вже в жовтні / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада легалізувала в Україні криптовалюту – більше вона не в тіні. А в російському "Газпромі" заявили, що добудували "Північний потік-2".

Понеділок. ПриватБанк продасть кредити

Державний ПриватБанк вирішив позбутися від безнадійних карткових кредитів і виставити їх на продаж. Портфель безнадійних карткових кредитів становить понад 700 млн грн.

"ПриватБанк в рамках програми скорочення проблемної заборгованості державних банків вперше в історії запропонує права вимоги по кредитному портфелю професійним компаніям на ринку", – розповіла заступник голови правління ПриватБанку по управлінню ризиками Лариса Чернишова.

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ПриватБанк продасть проблемні кредити. Колаж: "Сьогодні"
ПриватБанк продасть проблемні кредити. Колаж: "Сьогодні"

Вівторок. Зростання цін на продукти

Вартість цукру в Україні за рік зросла на 75%, а соняшникової олії – на 70%. Також подорожчало і м'ясо великої рогатої худоби (ВРХ) – на 13%, до 108,15 грн, а свинини – на 5%, до 89,61 грн. У ціні зросли і вершкове масло, ціна якого сягає 174,12 грн (дорожче на 9%), а молоко вищого ґатунку коштує 21,75 грн (дорожче на 14%).

Які продукти ще істотно подорожчали:

  • ріпчаста цибуля – на 56%, до 8 грн за кг;
  • яйця – на 46%, до 23,16 грн;
  • ячмінна крупа – на 31%, до 11,2 грн;
  • кукурудзяна крупа – на 24%, до 12,91 грн;
  • курятина – на 29%, до 58,81 грн;
  • морква – на 23%, до 7,97 грн.
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Ціни на продукти в Україні знову підскочили. Колаж: "Сьогодні"
Ціни на продукти в Україні знову підскочили. Колаж: "Сьогодні"

Середа. В Україні легалізували криптовалюту

Верховна Рада легалізувала в Україні криптовалюту. Профільний законопроект підтримали 276 депутатів.

"У нас є потенціал зайняти провідні позиції на світовому крипторинку. Україна – одна з лідерів з використання криптовалюти в світі", – звернув увагу міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

В Україні щоденний оборот віртуальних активів становить 1 млрд грн. Але через те, що все відбувається в тіні, міжнародні біржі не можуть заходити в Україну.

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Криптовалюта стала легальною в Україні
Криптовалюта стала легальною в Україні / Фото: Pixabay

Четвер. Україна отримає транш від МВФ

Україна може отримати черговий транш МВФ в першій декаді жовтня. Але у МВФ є певні технічні моменти, які потрібно виконати для того, щоб отримати транш.

"Все, що необхідно зробити від нас (це законопроєкт про внесення змін щодо Національного банку, внесення змін в закон про НАБУ і проєкт бюджету на 2022 рік), потрібно виконати. Все те, що вимагають від нас наші партнери і з чим ми погоджуємося, має відповідати вимогам народу України. Якщо ні – ми з цим не погоджуємося, і це не реалізовується", – зазначив глава фінансового комітету Данило Гетманцев.

Українці на 80% готові до опалювального сезону, а держава може отримати черговий транш МВФ. Колаж: "Сьогодні"
Українці на 80% готові до опалювального сезону, а держава може отримати черговий транш МВФ. Колаж: "Сьогодні"

П'ятниця. "Північний потік – 2" добудували

10 вересня російський газопровід "Північний потік – 2" повністю добудували.

"На ранковій оперативній нараді в ПАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 МСК будівництво газопроводу "Північний потік – 2" повністю завершено", – повідомили в "Газпромі".

Як очікують в "Газпромі", поставки газу по газопроводу "Північний потік – 2" можуть почати з 1 жовтня. На думку глави НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, російський газопровід "Північний потік – 2" не повинен зараз запрацювати, так як зараз Росія не готова грати за європейськими правилами.

У Росії заявили, що будівництво "Північного потоку – 2" завершено. Колаж: "Сьогодні"
У Росії заявили, що будівництво "Північного потоку – 2" завершено. Колаж: "Сьогодні"

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