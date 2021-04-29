Лікувати COVID-19 чи вакцинувати: економіст порахував, що дорожче

2020 року на локдаунах і карантинних заходах кожен українець втратив 7000 грн, каже Гліб Вишлінський

Україні потрібно приблизно 400 млн доларів або 10-15 млрд грн, щоб повністю вакцинувати 20 млн українців, які входять у всі більш-менш критичні групи.

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Про це заявив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

За його словами, на лікування пацієнтів з COVID-19 запланували витратити 10 млрд грн, при цьому Національна служба здоров’я каже, що цього недостатньо, і до цієї суми потрібно додати частину з 14 млрд грн, закладених на систему екстреної медичної допомоги, адже до лікарні доправляє саме вона.

"Фактично виходить, що 10-15 млрд гривень – це ті ж самі гроші, які ми витрачаємо на лікування. Якщо ми порівнюємо ці дві цифри, то легко дійти думки, що краще вакцинувати, а не лікувати. Адже люди будуть здорові та вакциновані, а за іншим сценарієм, ті хто перехворіють, отримають імунітет, а частина, на жаль, не переживе цей вірус. А інші будуть жити за карантинних обмежень", – каже економіст.

Вишлінський згоден, що 10-15 млрд гривень це багато, але пропонує звернути увагу, як ця сума співвідноситься з іншими.

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Торік ВВП України становив 4 трлн гривень, з яких країна недоотримала 7%, адже останніми роками ВВП зростав на 2-3%, а 2020-го економіка упала на 4%. Ці 7% – це 280 млрд гривень.

"Якби ми повторили масштаби обмежень весни 2020, ми знову втратили б 280 млрд гривень. Це удвічі більше, аніж вся програма медичних гарантій, у двадцять разів більше, аніж коштує вакцинація всього населення України, або лікування тих, хто потрапив у лікарні. Не тільки економіка втратила 7%, але і кожна сім’я", – каже експерт.

Він наголосив, що 2020-го реальні доходи громадян зросли на 2,5%, а до цього три роки поспіль вони зростали на 10%. У перерахунку на кожного українця — це виходить десь 7000 грн втрат за рік.

Нагадаємо, за минулу добу, 28 квітня,в Україні більш ніж утричі зросли темпи вакцинації. Щеплено проти COVID-19 було 70 469 осіб, що на 50 879 більше, аніж за попередню добу.

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