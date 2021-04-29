"Кузня на Рибальському" і "Богдан" заявили, що маски-шоу ДБР підривають обороноздатність

Державне бюро розслідувань 28 квітня провело обшуки на ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" та підрозділах ПАТ "АК "Богдан Моторс"у Києві та низці областей у рамках кримінального провадження за фактами закупівлі Міністерством оборони України військової техніки, обладнання та послуг неналежної якості та по завищених цінах.
Обидва підприємства заявили про тиск на них і загрозу зриву виконання державного оборонного замовлення.
На заводі "Кузня на Рибальському" заявили, що постійні обшуки ставлять його на межу зупинки, загрожують тисячам працівників втратою робочих місць і підривають обороноздатність країни.
На заводі порівняли проведені силовиками "маски-шоу" з найтемнішими часами Януковича, які колектив і менеджмент розцінюють як доказ доведення підприємства до банкрутства і зриву виконання контрактів перед армією в умовах російської агресії.
У "Кузні на Рибальському" заявили, що проводити обшук не було, оскільки не було жодного випадку, коли б завод не надав наявні документи на вимогу ДБР.
Торкнувшись кримінального впровадження проти посадовців Міністерства оборони, яким розслідується будівництво трьох броньованих десантно-штурмових катерів "Кентавр ЛК", "Станіслав" та "Малин", на заводі зауважили, що їхня ціна, залежно від комплектації, у 2,5 разу нижча за вартість закордонних аналогів. Тож про "надприбутковість" мова не йде.
На "Кузні" додали, що готовність катерів становить близько 90 відсотків, вони успішно пройшли швартові та ходові випробування. І замість того, щоб прийняти катери на озброєння, влада намагається зупинити цей процес, що негативно вплине на боєздатність ВМС України.
Підприємство оскаржить дії правоохоронців в судах і докладе всіх зусиль для виконання контрактів з державою попри протидію самої держави, йдеться у заяві.
Президент корпорації "Богдан" Олег Гладковський також заявив, що звернеться до Європейського суду з прав людини через політичні переслідування його родини та компаній зі складу корпорації, йдеться у повідомленні пресслужби "Богдана" .
Гладковський вважає, що за роки переслідувань наочно простежується ручне керування правоохоронними органами та судами з боку владної вертикалі в Україні.
За його словами, на офіційних заходах техніку виробництва корпорації "Богдан" (вантажівки "Богдан-63172") використовують для демонстрації досягнень у зміцненні обороноздатності Збройних сил України, що на тлі процесуального пресингу викликає як мінімум подив.
Водночас у ДБР заявили, що слідчі дії пов’язані із ненаданням суб’єктами господарювання необхідної документації, однак мети обшуків досягнуто.
Нагадаємо, це вже не перші обшуки в "Богдан Моторс" та "Кузні на Рибальському".
У грудні 2019 співробітники ДБР провели обшуки в рамках кримінального провадження про угоду купівлі-продажу "Кузні".
В жовтні 2019 року НАБУ повідомило про підозру ексзаступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському, якому інкримінували зловживання службовим становищем. Слідство вважало, що колишній чиновник включив у держзамовлення закупівлю вантажівок МАЗ 6317 ("Богдан 6317") за завищеними цінами у "автоскладального заводу №2", що входить до складу "Богдан Моторс". В результаті таких дій державі завдали збитків на 10,62 млн грн.
А в липні 2019 року НАБУ проводило обшуки у приміщеннях "Богдан Моторс" щодо розкрадань в оборонці.