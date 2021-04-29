"Кузня на Рибальському" і "Богдан" заявили, що маски-шоу ДБР підривають обороноздатність

Олег Гладковський звернеться до ЄСПЧ через політичні переслідування його родини та компанії

Державне бюро розслідувань 28 квітня провело обшуки на ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" та підрозділах ПАТ "АК "Богдан Моторс"у Києві та низці областей у рамках кримінального провадження за фактами закупівлі Міністерством оборони України військової техніки, обладнання та послуг неналежної якості та по завищених цінах.

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Обидва підприємства заявили про тиск на них і загрозу зриву виконання державного оборонного замовлення.

На заводі "Кузня на Рибальському" заявили, що постійні обшуки ставлять його на межу зупинки, загрожують тисячам працівників втратою робочих місць і підривають обороноздатність країни.

Фото: dbr.gov.ua

На заводі порівняли проведені силовиками "маски-шоу" з найтемнішими часами Януковича, які колектив і менеджмент розцінюють як доказ доведення підприємства до банкрутства і зриву виконання контрактів перед армією в умовах російської агресії.

У "Кузні на Рибальському" заявили, що проводити обшук не було, оскільки не було жодного випадку, коли б завод не надав наявні документи на вимогу ДБР.

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Торкнувшись кримінального впровадження проти посадовців Міністерства оборони, яким розслідується будівництво трьох броньованих десантно-штурмових катерів "Кентавр ЛК", "Станіслав" та "Малин", на заводі зауважили, що їхня ціна, залежно від комплектації, у 2,5 разу нижча за вартість закордонних аналогів. Тож про "надприбутковість" мова не йде.

На "Кузні" додали, що готовність катерів становить близько 90 відсотків, вони успішно пройшли швартові та ходові випробування. І замість того, щоб прийняти катери на озброєння, влада намагається зупинити цей процес, що негативно вплине на боєздатність ВМС України.

Підприємство оскаржить дії правоохоронців в судах і докладе всіх зусиль для виконання контрактів з державою попри протидію самої держави, йдеться у заяві.

Фото: dbr.gov.ua

Президент корпорації "Богдан" Олег Гладковський також заявив, що звернеться до Європейського суду з прав людини через політичні переслідування його родини та компаній зі складу корпорації, йдеться у повідомленні пресслужби "Богдана" .

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Гладковський вважає, що за роки переслідувань наочно простежується ручне керування правоохоронними органами та судами з боку владної вертикалі в Україні.

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За його словами, на офіційних заходах техніку виробництва корпорації "Богдан" (вантажівки "Богдан-63172") використовують для демонстрації досягнень у зміцненні обороноздатності Збройних сил України, що на тлі процесуального пресингу викликає як мінімум подив.

Водночас у ДБР заявили, що слідчі дії пов’язані із ненаданням суб’єктами господарювання необхідної документації, однак мети обшуків досягнуто.

Нагадаємо, це вже не перші обшуки в "Богдан Моторс" та "Кузні на Рибальському".

У грудні 2019 співробітники ДБР провели обшуки в рамках кримінального провадження про угоду купівлі-продажу "Кузні".

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В жовтні 2019 року НАБУ повідомило про підозру ексзаступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському, якому інкримінували зловживання службовим становищем. Слідство вважало, що колишній чиновник включив у держзамовлення закупівлю вантажівок МАЗ 6317 ("Богдан 6317") за завищеними цінами у "автоскладального заводу №2", що входить до складу "Богдан Моторс". В результаті таких дій державі завдали збитків на 10,62 млн грн.

А в липні 2019 року НАБУ проводило обшуки у приміщеннях "Богдан Моторс" щодо розкрадань в оборонці.