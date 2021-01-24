Курс долара: що прийде на зміну стабільності

На минулому тижні курс готівкової валюти виявився досить стабільним, незважаючи на те, що Нацбанк значно послабив офіційний курс.

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Куди піде тренд з понеділка, коли жорсткий карантин закінчиться, з'ясував сайт "Сьогодні".

Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

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Що сталося з курсом за тиждень

На тижні, що минає, курс готівкового долара змінювався в межах 5-7 копійок як у покупці, так і в продажу. Тиждень почався з 28,31 і 28,06 грн/долар відповідно і закінчилася 28,34 і 28,13 грн/долар. Середній спред (різниця між курсами купівлі та продажу), трохи звузився, але залишився широким, понад 20 копійок.

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Це означає, що банки і обмінники вичікують, трохи граючи курсом туди-сюди для імітації хоч якогось руху на ринку. Бо, як попит на готівку, так і її пропозиція з боку населення зараз низькі.

Нацбанк при цьому постійно послаблював гривню. Офіційний курс знизився на 21 копійку, з 28,05 до 28,26 грн/долар. На понеділок, 25 січня, регулятор встановив курс 28,16 грн/долар, зміцнивши гривню на 10 копійок.

Головні причини змін

Експерти кажуть, що головний драйвер курсу долара під час локдауна, коли ділова активність в країні знижується – це нерезиденти. Якщо вони активно (на десятки мільярдів гривень) скуповують на міжбанку українські цінні папери – гривня зміцнюється. Якщо активно здають – послаблюється. Якщо немає ні того, ні іншого, курс стоїть на місці.

На минулому тижні мав місце саме останній сценарій, стверджує Олександр Охріменко.

"Нерезиденти були пасивні, регулятор навіть не виходив на ринок. На готівковому ринку теж вичікували: і не скуповували, і не розпродавали валюту, розуміючи, що причин ані для девальвації, ані для ревальвації під час локдауна немає", – говорить Олександр Охріменко.

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Однак Олег Пендзин каже, що на курс впливала не тільки неактивність нерезидентів.

"Якщо магазин промтоварів закритий на карантин, то, очевидно, що немає необхідності в закупівлі нових партій імпортного товару, і, відповідно, немає попиту на валюту на міжбанківському ринку, курс її змінюється мало", – роз'яснив Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин зазначив, що курс гривні в п'ятницю трохи зміцнився, до 28,18 грн/долар після того, як Нацбанк знову зберіг облікову ставку на рівні 6% річних. Нацбанк також дав прогноз втрати ВВП країни на рівні 0,2% через січневий локдаун. Крім того, регулятор говорить про прогрес у переговорах з місією МВФ щодо розморожування програми кредитування і високо оцінює шанси на її перегляд. Успішність переговорів спрацює на зміцнення гривні.

Чого очікувати наступного тижня

Олександр Охріменко прогнозує пожвавлення ринку після закінчення локдауну. Імпортери стануть більше купувати валюту, це посилить девальвацію гривні до кінця тижня. Але не набагато, в межах 20 копійок. Банки і обмінники будуть купувати кеш дешево, а продавати дорого.

Олег Пендзин також бачить на наступному тижні ослаблення гривні. Експерт уточнив, що девальвація очікується невелика. На готівковому ринку курс підніметься максимум на 15 копійок, до 28,50 грн/долар в продажу.

З ним згоден і Андрій Шевчишин.

"При підході до позначки 28,3 грн за долар зростає продаж валюти на міжбанку. При виході з локдауна ймовірно посиляться покупки її імпортерами для поповнення запасів товарів і для енергетичного імпорту. Ймовірно, найближчим часом гривня (безготівкова) залишиться в діапазоні 28,1 -28,3 грн за долар, з тяжінням до нижньої межі діапазону , – підсумував Андрій Шевчишин.

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Готівкова гривня буде продаватися копійок на 20 дорожче – 28,3-28,5 грн/долар.

Продавати чи купувати валюту

Експерти, як і раніше, не радять здавати готівкові долари без крайньої необхідності. Також поки не варто довіряти гривні, вкладаючи в неї заощадження.

"До остаточного розуміння, чим закінчаться переговори з МВФ, враховуючи їх негативне ставлення до ситуації з регулюванням цін на газ для населення, не варто мати великі заощадження в гривні, – каже Олег Пендзин. – Якщо співпраця з МВФ виявиться замороженою, це дасть зниження активності нерезидентів на міжбанку. Що призведе до необхідності емісії Нацбанком гривні для виконання соціальних зобов'язань уряду. Останнє означатиме різку девальвацію нацвалюти".

Андрій Шевчишин і Олександр Охріменко також вважають ризикованим тримати зараз заощадження в гривні. Краще, по можливості, вкладати зайві довгі гроші у валюту: або в готівку, або на депозити в надійному банку.

Про те, що відбувається з курсом валют в Україні, також дивіться в сюжеті.

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