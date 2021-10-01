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Укрзалізниця запускає нову онлайн-послугу для пасажирів

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
1 жовтня, 13:30
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Залишити відгук і поставити оцінку провіднику: Укрзалізниця запускає чат-бот у мессенджерах
Укразалізниця запускає чат-боти у Viber та Telegram
Укразалізниця запускає чат-боти у Viber та Telegram / Фото: Колаж: Сьогодні

Укрзалізниця запускає чат-бот у месенджерах, через який можна буде купувати квитки на всі потяги далекого сполучення, а також швидкісні та регіональні маршрути.

Про це Укрзалізниця повідомила у соціальних мережах.

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Офіційні чат-боти УЗ доступні із 1 жовтня у Viber та Telegram і матимуть такі функції:

  • продаж та повернення квитків;
  • замовлення харчування;
  • відображення розкладу руху;
  • інформація про прибуття, запізнення поїзда, номер колії;
  • онлайн-табло.

Також можна буде оцінити якість поїздки на, чистоту вагону та поведінку провідника. Свій відгук можна буде залишити у спеціальній формі.

Відновлення сполучення з Польщею

Із 10 жовтня коліями Укрзалізниці можна буде дістатися одразу до Польщі. Це сполучення було припинено 15 березня 2020 року через запровадження карантину.

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Ймовірно, буде відновлено курсування потягів у таких напрямках: два швидкісні потяги Київ-Перемишль, Одеса-Перемишль, Київ-Варшава, Львів-Вроцлав і безпересадочні вагони Київ-Вроцлав.

Відновити сполучення хотіли ще в червні 2021 року, однак переносили кілька разів.

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