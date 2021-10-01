Укрзалізниця запускає нову онлайн-послугу для пасажирів

Укрзалізниця запускає чат-бот у месенджерах, через який можна буде купувати квитки на всі потяги далекого сполучення, а також швидкісні та регіональні маршрути.
Про це Укрзалізниця повідомила у соціальних мережах.
Офіційні чат-боти УЗ доступні із 1 жовтня у Viber та Telegram і матимуть такі функції:
- продаж та повернення квитків;
- замовлення харчування;
- відображення розкладу руху;
- інформація про прибуття, запізнення поїзда, номер колії;
- онлайн-табло.
Також можна буде оцінити якість поїздки на, чистоту вагону та поведінку провідника. Свій відгук можна буде залишити у спеціальній формі.
Відновлення сполучення з Польщею
Із 10 жовтня коліями Укрзалізниці можна буде дістатися одразу до Польщі. Це сполучення було припинено 15 березня 2020 року через запровадження карантину.
Ймовірно, буде відновлено курсування потягів у таких напрямках: два швидкісні потяги Київ-Перемишль, Одеса-Перемишль, Київ-Варшава, Львів-Вроцлав і безпересадочні вагони Київ-Вроцлав.
Відновити сполучення хотіли ще в червні 2021 року, однак переносили кілька разів.