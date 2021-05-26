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Кулеба про будівництво "Північного потоку – 2": Ніщо не програно, поки гра не закінчилася

26 травня, 19:19

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Поки газ не потік, будемо боротися за наші інтереси, заявив глава МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в протистоянні з російським газопроводом "Північний потік – 2" Київ боротиметься за свої інтереси до кінця.

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Про це повідомляє агентство УНІАН.

На спільній пресконференції з генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід у Києві глава української дипломатії зазначив: "Ніщо не завершено, поки воно не завершено на 100%. І до речі, я про це казав державному секретарю США Ентоні Блінкену під час нашої зустрічі. І друге – ніщо не програно, поки гра не закінчилася".

"Безумовно, тепер у будівельників "Північного потоку – 2" набагато більше шансів добудувати цей проєкт, але моє правило в житті – завжди боротися до кінця за національні інтереси України. І доки газ не потік по Nord Stream – 2, – будемо боротися за захист наших інтересів", – заявив Кулеба.

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Фото: REUTERS/Jessica Rinaldi

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що вирішив відмовитися від нових санкцій стосовно російського газопроводу "Північний потік – 2", тому що він майже добудований, а санкції можуть нашкодити відносинам з Європою.

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Нагадаємо, Держдепартамент направив до Конгресу обґрунтування щодо зняття санкцій проти Nord Stream 2 AG (компанії – оператора трубопроводу "Північний потік – 2").

У відповідь в Сенаті зареєстрували законопроєкт, який пропонує повернути санкції проти Nord Stream 2 AG та її гендиректора Маттіаса Варніга, який представили 14 республіканців.

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