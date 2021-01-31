Куди піде курс долара в лютому: продавати або купувати валюту

Фінансові аналітики радять вкладатися в гривню, але на нетривалий період

Минулий тиждень виявився стабільним як для курсу готівкової, так і для безготівкової валюти – середня ціна змінювалася в межах статистичної похибки, і лише перед вихідними проявився невеликий нисхідний тренд.

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Чому курс майже завмер, і в який бік зміниться тренд з початком лютого, з'ясував сайт "Сьогодні".

Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

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Що сталося з курсом за тиждень

На тижні, що минає, курс готівкового долара змінювався приблизно так само, як тижнем раніше, коли ще не закінчився локдаун: у межах 5-6 копійок як у покупці, так і в продажу. Єдина відмінність – гривня за тиждень трохи зміцнилася: 22 січня було 28,31 грн/долар у продажу і 28,11 в покупці, а 29 січня вже 28,24 і 28,04 грн/долар.

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Середній спред (різниця між курсами купівлі та продажу), не змінювався вже два тижні, залишаючись достатньо широким – 20-21 копійка.

Банки і обмінники, як раніше, вичікують, трохи граючи курсом туди-сюди для імітації хоч якогось руху на ринку. Попит на готівку та її пропозицію з боку населення залишаються низькими.

Нацбанк за останній тиждень січня трохи послабив гривню. Офіційний курс знизився на 3 копійки, з 28,16 до 28,19 грн/долар. На понеділок, 1 лютого, регулятор зміцнив гривню, встановивши курс 28,13 грн/долар.

Головні причини стабільності

Експерти кажуть, що на міжбанківському ринку встановилася тимчасова рівновага попиту і пропозиції. Нацбанку навіть не потрібно було коригувати курс продажем або купівлею валюти.

"Фактично, з 15 січня гривня знаходиться у вузькому діапазоні коливань 28,1-28,3 грн за долар, який утримується навіть без допомоги НБУ. Імпортери та експортери можуть тільки вітати таку прогнозовану стабільність", – резюмував Андрій Шевчишин.

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Олександр Охріменко зазначив, що на останньому щотижневому аукціоні, який Мінфін провів 26 січня, було продано ОВДП всього на 7,5 млрд грн. Цієї суми вистачить лише на чергове погашення попередніх випусків ОВДП – 6 млрд грн.

"Тобто нерезиденти не проявили значної активності ані зі скупки українських цінних паперів, ані з виходу з них. А значить відсутній головний фактор, який стимулював би як девальвацію, так і ревальвацію", – додав Олександр Охрименко.

Чого очікувати наступного тижня

Думки аналітиків, щодо того, куди піде тренд, незначно, але все же відрізняються.

Олександр Охріменко чекає, що з початком нового місяця тренд стане іншим: уповільнена ревальвація гривні зміниться такою ж невеликою девальвацією. Але, за його оцінкою, за тиждень готівкова гривня ослабне зовсім небагато, на 5-10 коп., до 28,30-28,35 грн/долар в продажу.

Олег Пендзин також бачить на наступному тижні ослаблення гривні. Експерт згоден, що девальвація очікується невелика.

"На готівковому ринку курс підніметься максимум на 15 копійок, до 28,40 грн/долар у продажу", – оцінив Олег Пендзин.

А ось Андрій Шевчишин впевнений: стабільність курсу збережеться і протягом першого тижня лютого.

"Очікуємо збереження чинного торгового діапазону 28,1-28,3 грн/ олар. І стежимо за нижньою межею і діями НБУ щодо її захисту. Якщо провалимо нижній рівень, ринок може перейти в середньострокове сезонне зміцнення. При цьому, вважаю, що Нацбанк не допустить сильного зміцнення гривні, як це було в 2019 році", – підсумував Андрій Шевчишин.

Продавати чи купувати валюту

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Експерти, як і раніше, не радять здавати готівкові долари без крайньої необхідності. Але вони змінили свій прогноз щодо гривні з урахуванням оптимістичних заяв Нацбанку про прогрес у переговорах з МВФ. Тепер аналітики говорять про стабільність її курсу найближчим 2-3 місяцями.

Олег Пендзин уточнив: мова йде про відносну стабільність курсу гривні.

"Коливання готівкового курсу в 20-30 копійок в той чи інший бік, як і раніше можливі, але вони виявляться ситуативними, що відображають баланс попиту і пропозиції на міжбанківському ринку", – роз'яснив експерт.

Олександр Охріменко радить наявну гривневу готівку покласти на короткостроковий, не більше ніж на три місяці, депозит у надійному банку.

У цій ситуації гривневий депозит по 9-10% річних виявиться вигідніший за доларовий кеш: за три місяці можна заробити 2,25-2,5% від суми вкладу.

Наприклад, поклавши 1 лютого на депозит 10 тис. грн (на сьогодні це приблизно 354 долари), заробите станом на 1 травня 225-250 грн. Щоб отримати еквівалентний дохід у доларах, курс їхньої покупки у вас банком або обмінним пунктом повинен бути з 1 травня не менше 28,9 грн/долар. На думку експертів, такого подорожчання долара в найближчі три місяці не очікується.

А ось для більш довгострокових інвестицій (рік і більше), долар залишається кращим варіантом.

Що думають прості українці про те, як бути з покупкою і продажем валюти, дивіться в сюжеті.

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