Кучеренко розкритикував НКРЕКП за покриття корупції замість виплат боргів "зеленим" інвесторам

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), своїми діями покриває корупцію на державних підприємствах і махінації трейдерів на ринку електроенергії замість того, щоб прийняти рішення для виплати заборгованості перед інвесторами у відновлювану енергетику України. Про це заявив народний депутат від "Батьківщини", ексміністр ЖКГ України Олексій Кучеренко під час включення на засіданні НКРЕКП. Трансляцію регулятор вів в своєму YouTube, повідомляє "Гордон".

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"Цей меморандум – це був дійсно не тільки юридичний, а й політичний акт. І це уряд брав на себе зобов'язання. У мене є великі сумніви, що після вашого рішення, якщо ви наважитеся його прийняти, уряд просто політично визнає себе неспроможним", – сказав Кучеренко.

За його словами, держава надала державні гарантії для НЕК "Укренерго", щоб вирішити боргову проблему в розрахунках із "зеленими" інвесторами, однак НКРЕКП хоче заборонити такі розрахунки.

Водночас, зазначив Кучеренко, Нацкомісія планує надати кредитні кошти для "Енергоатому", який, як він стверджує, помічено в корупційних скандалах і штучному створенні збитків.

"Виникає дивна схема, коли спочатку створюються величезні борги на "Енергоатомі", хтось заробляє величезні гроші на цьому, і вони вже виведені з ринку. Ви ж розумієте, про які суми йдеться. І в той же час своїм рішенням ви хочете за рахунок кредитів державних банків на "Укренерго" по суті гасити ці борги. Вибачте, я б дуже порадив вам подумати перед прийняттям цього дуже сумнівного рішення", – додав нардеп.

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Нацкомісія на попередньому засіданні перенесла обговорення питання про заборгованість перед "зеленою" генерацією. За словами голови комісії Валерія Тарасюка, проєкт постанови був у відкритому доступі для громадського обговорення всього один день, а за законом необхідно на це виділити щонайменше три робочі дні.

Напередодні засідання НКРЕКП бізнес-спільноти та асоціації інвесторів у відновлювані джерела енергії (ВДЕ) виступили проти запропонованого проєкту рішення. Вони наполягали, що завдяки виділеним грошам необхідно погасити 40% боргів перед ПДЕ на загальну суму приблизно 9 млрд грн.

1 серпня 2020 року набув чинності закон №810-IX, він передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за "небаланси" для виробників "чистої" електроенергії з 2022 року (50% у 2021 році) та інші норми. Зазначені заходи дадуть змогу економити державі 7 млрд грн щорічно, вважають автори документа. Закон визначає терміни та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ – у четвертому кварталі 2020 року держава мала погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решту 60% – у 2021 році.

Меморандум між урядом та інвесторами у ВДЕ передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену "зелену" електроенергію починаючи із серпня 2020 року.

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Наприкінці серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд планував у четвертому кварталі 2020 року виплатити 40% накопичених перед "зеленою" генерацією боргів, писала "Енергореформа".

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10 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна реалізувала положення меморандуму між Кабінетом міністрів та іноземними інвесторами в відновлювану енергетику зі скорочення "зелених" тарифів для сонячних і вітрових станцій, що зменшило фінансові витрати на "зелену" енергетику, зазначало агентство "РБК-Україна".

Міністерство енергетики України пропонувало доповнити проєкт державного бюджету на 2021 рік пунктом про виділення коштів у розмірі 11,55 млрд грн для фінансової підтримки ДП "Гарантований покупець", щоб підприємство мало можливість оплачувати вироблену "зелену" електроенергію.

6 жовтня минулого року провідні асоціації ВДЕ написали листа прем'єр-міністру Денисові Шмигалю і повідомили, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язань щодо погашення боргів перед ними, писав "Укррудпром".

29 жовтня інвестори знову написали прем'єру. Вони нагадали, що відновлювана енергетика у 2019 році заплатила до державного та місцевих бюджетів 19,77 млрд грн податків, із яких 6,17 млрд грн податку на прибуток та 11,68 млрд грн ПДВ. Вони зазначили, що це значно більше, ніж податки, сплачені разом ДП "НАЕК "Енергоатом" і ЗАТ "Укргідроенерго", і втричі більше від сплачених тепловими електростанціями.

"Укррудпром" проаналізував судовий реєстр і з'ясував, що станом на 7 жовтня компаній, які подали позови до ДП "Гарантований покупець", було вже більше ніж 50, загальна сума збитку за позовними заявами вже перевищила 630 млн грн.

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Зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу в розмірі 22,4 млрд грн перед виробниками енергії з відновлюваних джерел немає, писала Politeka.

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