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Кучеренко поскаржився в НАБУ та СБУ на премії для членів НКРЕКП

15 квітня, 15:05

Ірина Ненько Ірина Ненько

Нардеп каже, що наполягає на конфіскації у членів НКРЕКП незаконно виплачених премій

Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко направив заяву про вчинення злочину 6 членами НКРЕКП через незаконну виплату премій в розмірі 2,55 млн грн. Про це Кучеренко повідомив під час брифінгу у Верховній Раді 14 квітня, пише "Obozrevatel".

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"Я сьогодні звернувся до СБУ, НАБУ та поліції із заявою про злочин при виплаті цієї премії. Цей цинічний злочин має бути покараний. Це питання не тільки моралі і відповідальності того, хто їх призначив – а це в першу чергу президент, – це ще питання зухвалого порушення законів України", – заявив Кучеренко на брифінгу в парламенті.

Він пояснив, що загалом 6 членів НКРЕКП незаконно присвоїли 2 553 750 грн, які всупереч вимогам закону були виплачені їм як "квартальні премії".

Кучеренко вимагає від НАБУ розпочати розслідування по факту виплати премій по статті 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

За словами Кучеренка, перша частина незаконних премій за IV квартал була виписана ще 16 грудня 2020 року, тобто за кілька тижнів до закінчення кварталу, що є грубим порушенням закону про НКРЕКП і державну службу.

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"Тарасюку, Бабій і Ко так хотілося пошвидше отримати бонус в кінці минулого року, що вони навіть не стали чекати формального завершення звітного кварталу. Премію затвердили за два тижні до нового року. За І квартал 2021 року 1 276 875 грн премій виписали на наступний день після завершення звітного періоду. Тобто 8-годинного робочого дня вистачило комісії, щоб скласти квартальний звіт, проаналізувати його і оцінити свою роботу, як того вимагає закон", - пояснив нардеп.

Кучеренко додав, що наполягає на конфіскації у членів НКРЕКП незаконно виплачених премій і відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, 7 квітня члени НКРЕКП вирішили виплатити собі квартальну премію в розмірі 200-250 тис. грн кожному, мотивуючи це необхідністю "стимулювати високоінтелектуальну працю".

В 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі заробітну плату в середньому у 2 рази – до 200 000 грн на місяць. Згідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні.

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СБУ премія НАБУ Олексій Кучеренко НКРЕКП
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