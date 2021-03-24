Хто виграв і програв від локдауну в Україні: названо сфери економіки

2020 року в Україні погіршилися показники більшості галузей економіки. Жорсткі карантинні обмеження протягом року позначилися на діяльності значної частини секторів послуг.
Про це йдеться у коментарі Національного банку України.
Так, у розрізі видів діяльності валова додана вартість скоротилася у:
- мистецтві;
- спорті;
- розвагах та відпочинку;
- тимчасовому розміщенні та організації харчування;
- транспорті;
- освіті.
Звуження зовнішнього попиту та інвестиційної активності зумовило погіршення показників діяльності промисловості та допоміжних секторів. Значний від'ємний внесок у ВВП мало також сільське господарство через нижчі врожаї.
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Водночас відновлення споживання домогосподарств у другому півріччі підтримало сферу торгівлі. Поширення можливостей віддаленої роботи та навчання, а також збільшення попиту на стрімінгові послуги та розвиток онлайн-сервісів зумовили покращення показників діяльності в ІТ-секторі. Стійка робота банківської системи та збільшення попиту на страхові послуги підтримали зростання валової доданої вартості у фінансовій та страховій діяльності.
Падіння ВВП також пом'якшила державна підтримка економіки. Нарощення бюджетних витрат на дорожню інфраструктуру, медицину і оборону сприяло покращенню показників діяльності в низці секторів:
- будівництві;
- державному управлінні;
- обороні;
- охороні здоров’я.
Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що 2021 року ВВП України збільшиться на 4,1%, однак інфляція зросте до 5%.
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